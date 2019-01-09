Erkekler Kadınlardan Daha Çok Yalan Söylüyor

ÖZELLİKLE genç yaştaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı ise daha yüksek. Araştırmaya göre 20'li yaşlardaki erkeklerin yüzde 47'si sık sık yalana başvuruyor.

ÖZELLİKLE genç yaştaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı ise daha yüksek. Araştırmaya göre 20'li yaşlardaki erkeklerin yüzde 47'si sık sık yalana başvuruyor. Erkeklerde yaş ilerledikçe yalan söyleme oranı da düşüyor. 60'lı yaşlardaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı yüzde 36. Şimdiye kadar bu alanda beş yüzden fazla araştırma yapılmasına rağmen bilim insanları, ne zaman, niçin ve nerede yalan söyleneceğinin bilinmesinin çok zor olduğu görüşünde birleşiyor.

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