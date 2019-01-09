Son Dakika Haberleri: Erkekler Kadınlardan Daha Çok Yalan Söylüyor

Erkekler Kadınlardan Daha Çok Yalan Söylüyor

2 saat önce

ÖZELLİKLE genç yaştaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı ise daha yüksek. Araştırmaya göre 20'li yaşlardaki erkeklerin yüzde 47'si sık sık yalana başvuruyor.

Erkekler Kadınlardan Daha Çok Yalan Söylüyor, System.String[]
ÖZELLİKLE genç yaştaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı ise daha yüksek. Araştırmaya göre 20'li yaşlardaki erkeklerin yüzde 47'si sık sık yalana başvuruyor. Erkeklerde yaş ilerledikçe yalan söyleme oranı da düşüyor. 60'lı yaşlardaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı yüzde 36. Şimdiye kadar bu alanda beş yüzden fazla araştırma yapılmasına rağmen bilim insanları, ne zaman, niçin ve nerede yalan söyleneceğinin bilinmesinin çok zor olduğu görüşünde birleşiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:50 

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