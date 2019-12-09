Erkekler kadınlardan daha fazla ağız kokusu sorunu yaşıyor

DİŞ hekimi Göknur Öztürk, erkeklerin kadınlara göre ağız bakımına daha az dikkat etmesi nedeniyle daha fazla ağız kokusu problemi yaşadığını söyledi.

Uzman Diş Hastanesi Diş Hekimi Göknur Öztürk, ağız kokusunu; ağız içindeki bakterilerin oluşturduğu uçucu sülfür bileşiklerine bağlı olarak oluşan ve ağız ile burundan gelen kötü koku olarak tanımladı. Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla ağız kokusu sorunu yaşadığını belirten Öztürk, "Erkekler ağız bakımına daha az dikkat ederken, kadınların sosyal hayatta daha dikkatli olması ve kişisel hijyenlerine daha fazla dikkat etmesi nedeniyle ağız kokusu erkeklerde daha sık görülmektedir" dedi. Öztürk, ağız kokusunun güvensizlik ve sosyal yalıtım problemlerine neden olduğunun altını çizdi.

'FIRÇALAMAK YETERLİ DEĞİL'

Ağız kokusu oluşum nedenlerini, solunum yolları enfeksiyonları, mide problemleri ve ağız kaynaklı sorunlar olarak sıralayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef sadece fırçalamak yeterli olmuyor. Fırçalamaya ek olarak diş ipi, gargara ve dil yüzeyi temizleyicisi kullanımı da gerekli. Bunlar dışında ayrıca ağız içindeki protez ve dolguları da değerlendiriyoruz. Taşkın yapılmış ve kenar uyumları uyumsuz bir dolgu varsa, çok fazla plak ve tartar tuttuğu için bu da ağız kokusuna neden oluyor. Protezleri yanlış kullanma durumunda da ağız kokusu meydana geliyor. Örneğin hastamız eğer takıp çıkarılan protezlerin düzenli olarak bakımını ve temizliğini yapmıyor ise bu durumlarda ağız kokusu görülüyor. Bu durumlarda hastalarımıza bakımla ilgili bilgi veriyoruz."

'AĞIZ HİJYENİ VE PROFESYONEL DİŞ TEMİZLİĞİ'

Öztürk, gargaraya alternatif olarak kullanılan tuzlu su, sirkeli su, karbonat ve kekikli suyun da hekim kontrolü dışında kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu alternatiflerin yanlış kullanımlarda dişlere zarar verebileceğini kaydeden Öztürk, "Örneğin sağlıklı bir diş dokusuna düzenli olarak karbonatla gargara yapan bir bireyde bir süre sonra diş dokusunda incelme, hassasiyet, lekelenme sorunları görülecektir. Bu alternatifler asla kullanılamaz demiyoruz; ama bizim önerilerimiz ve takibimizle yapılabildiği bazı durumlar olduğunu söylüyoruz. O nedenle önceliğimiz bir uzman tarafından değerlendirilmek kaydıyla, ağız hijyeni ve profesyonel diş temizliğinin sağlanması" ifadelerini kullandı.