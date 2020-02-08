Erkekler kadınlardan daha yüksek emekli maaşı alıyor, Türkiye AB ortalamasından iyi durumda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erkekler kadınlardan daha yüksek emekli maaşı alıyor, Türkiye AB ortalamasından iyi durumda - Son Dakika Dünya

Erkekler kadınlardan daha yüksek emekli maaşı alıyor, Türkiye AB ortalamasından iyi durumda

6 saat önce

Avrupa’da erkekler kadınlardan daha fazla emekli maaşı alıyor. Türkiye de buna dahil. Ancak kadın-erkek emekli maaşı farkı Türkiye’de bir çok Avrupa ülkesine göre daha düşük. Yine de Türkiye’de erkekler kadınlara göre yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alıyor.

Erkekler kadınlardan daha yüksek emekli maaşı alıyor, Türkiye AB ortalamasından iyi durumda, System.String[]

Avrupa'da erkekler kadınlardan daha fazla emekli maaşı alıyor. Türkiye de buna dahil. Ancak kadın-erkek emekli maaşı farkı Türkiye'de bir çok Avrupa ülkesine göre daha düşük. Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ortalamasından iyi durumda. Yine de Türkiye'de erkekler kadınlara göre yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alıyor.


Türkiye'de erkekler kadınlardan yüzde 30 daha yüksek alıyor


AB İstatistik Ofisi 65 yaş üstü emeklilerde kadın-erkek maaşı farkına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 2017 yılında 28 AB ülkesinde erkekler kadınlardan yüzde 30,8 daha yüksek emekli maaşı aldı. Bu oran Türkiye'de ise yüzde 29,7 oldu. Maaş farkı Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve İsviçre gibi bir çok önde gelen Avrupa ülkesinde Türkiye'den daha yüksek.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:43 
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