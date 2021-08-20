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Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi - Son Dakika

Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi

20.08.2021 23:33
Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi, System.String[]

Almanya'da Türk ressam Meral Alma üyeleri sadece erkeklerden oluşan Jonges derneğinin 89 yıllık tarihinde ödül verdiği ilk kadın oldu.

Almanya'da Türk ressam Meral Alma üyeleri sadece erkeklerden oluşan Jonges derneğinin 89 yıllık tarihinde ödül verdiği ilk kadın oldu. Alma daha önce de Almanya'nın en büyük yağlı boya tablosunu yapmıştı.Almanya'nın Düsseldorf kentinde üyeleri sadece erkeklerden oluşan Düsseldorfer Jonges (Düsseldorflu Delikanlılar) derneği, kuruluşundan bu yana ilk kez bir kadın sanatçıya ödül verdi. 89 yıllık derneğin "Görsel Sanatlar" dalında iki yılda bir verdiği ödüle bu kez ressam Meral Alma layık görüldü.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde kendine ait atölyede yaptığı büyük boyutlu tablolarla tanınan Türkiye kökenli ressam Meral Alma ödülünü düzenlenen törende dernek başkanı Wolfgang Rolshoven'dan aldı.

Başkan Rolshoven, 89 yıllık dernek tarihinde daha önceki bütün ödülleri erkek sanatçılara verdiklerini belirterek, Meral Alma'nın genç kuşak Alman sanatçılar arasında yıldızının giderek parladığını söyledi.

Meral Alma'nın çok renkli sanat anlayışıyla çoğulcu ve evrensel dünya görüşünü temsil ettiğini vurgulayan Wolgang Rolshoven, "Bu özelliği derneğimizin ilkeleriyle örtüşüyor" ifadesini kullandı. Karar oy birliğiyle alındı

Alma'ya ödül verme kararının derneğin yönetim kurulunun oy birliğiyle alıdığını vurgulayan Rolshoven, "Daha önce sadece erkeklere verilen ödülün adını Meral Alma'ya verebilmek için değiştirdik" dedi.

Görsel sanatlar alanında çalışan erkek sanatçılara verilen ödülün "Preis für bildende Künstler" olan adına, şimdi bir kadın sanatçıya verildiği için "Kadın sanatçı" (Künstlerin) ibaresi eklendi.

"Erkekler kulübü" olarak da adlandırılan Düsseldorfer Jonges derneğinden ödül alan ilk kadın olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Alma, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Kadınların toplumun her kesiminde, en yüksek mertebelerde olabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldum bu ödülle. Ayrıca bir göçmen kökenli olarak da mutluluk duydum. Amacım, genç kızlara, kadınlara ve özellikle de göçmen kadınlara 'Biz güçlüyüz ve başarabiliriz' mesajı vermek" dedi.

Almanya'nın en büyük tablosunu yapmıştı

Düsseldorf Sanat Akademisi'nden mezun olduktan sonra aynı kentte kendine ait atölyesinde sanat yaşamını sürdüren 36 yaşındaki sanatçı Meral Alma 2020 yılında "Hayat Sirki" adını verdiği 16 metreye 6 metre boyutunda iki parçadan oluşan eseriyle gündeme gelmişti.

Eser Almanya'da sergilenen en büyük yağlı boya tablo özelliğini taşıyordu.

Daha önce ressam Tony Cragg (2017) ve heykeltıraş Jacques Tilly (2019) gibi ünlü sanatçıların değer görüldüğü Düsseldorfer Jonges Görsel Sanatlar Ödülü sanata yeni boyutlar kazandıran ve diğer sanatçılara yön veren kişilere veriliyor.

Tuncay Yıldırım

(c)

Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi

Düsselldorf, Almanya, Ressam, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Erkekler kulübünün 89 yıllık geleneğini değiştirdi - Son Dakika


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