Son Dakika Haberleri: Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı yaptı
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Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı yaptı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde erkekler imece usulü mezarlığı temizlerken, kadınlar sacın başına geçip gözleme hayrı yaptılar.

Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı yaptı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde erkekler imece usulü mezarlığı temizlerken, kadınlar sacın başına geçip gözleme hayrı yaptılar.


Gönüllülük esasına dayalı olarak imece usulü köy mezarlığının temizliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Mustafa Altın," Köyümüz erkekleri mezarlığı temizlerken, kadınlarımız sacın başına geçerek hayırseverler tarafından temin edilen un ve yağdan gözleme yaparak hayra katkıda bulundular. Allah herkesin hayrını kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Şeyhler, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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