Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Türkiye Hokey Federasyonu, Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu, Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Salon hokeyinin en üst kulüp şampiyonası olan 'Eurohockey Indoor Clup Cup' Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-14 Şubat 2021 tarihlerinde Alanya'da yapılacak. Şampiyonada 8 ülke takımı mücadele edecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan organizasyonun Türkiye'de yapılacak olmasının gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Şampiyona'da Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü'nün temsil edeceğini belirten Karakan, "Son yıllarda uluslararası organizasyonların ülkemize verilmesi konusunda yoğun bir mesai harcıyorduk. Geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğumuz organizasyonlar Avrupa Hokey Federasyonu tarafından tam not aldı. 2021 yılında salon hokeyinin en üst şampiyonasını ülkemizde düzenleyeceğiz. Bu büyük bir turnuvayı da kusursuz şekilde gerçekleştireceğimizden eminim. Temsilcimizin de bu turnuvadan ülkemizi gururlandıracak bir sonuç çıkaracağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda mücadele edecek diğer takımlar ve ülkeleri şöyle:

"Post SV (Avusturya), HC Minsk?(Belarus), Hockey Klub Zelina (Hırvatistan), FC Barcelona (İspanya), Rot-Weiss Köln (Almanya), KS Pomorzanin Torun (Polonya), Dinamo Elektrostal (Rusya)."

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak - Son Dakika Spor
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