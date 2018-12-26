Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları Başladı
1 saat önce
- Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap müsabakaları başladıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı.
- Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı
ANTALYA - Antalya
'nın Alanya
ilçesinde Türkiye
Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı. Alanya Belediyesi
'nin ev sahipliğinde Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Osmaniye
GSK, Selçuklu
Belediyesi SK, Nizip Belediyesi
SK, Bolu
Belediyesi SK, Nizip GSK, Gaziantep
Polisgücü, Amasya
GSK, Zonguldak
Demir Tenis
, Kahramanmaraş
Hokey ve Boybeyi SK takımları mücadele ediyor. Müsabakaların ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Osmaniye Gençlikspor: 4 - Selçuklu Belediyespor: 4
Nizip Belediyespor: 3 - Bolu Belediyespor: 2
Gaziantep Polisgücü: 12 - Nizip Gençlikspor: 4
Amasya Gençlikspor: 3 - Zonguldak Demir Tenis: 1
Karşılaşmalar 30 Aralık
Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:43 Kaynak: İHA
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