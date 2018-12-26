Son Dakika Haberleri: Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları Başladı

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları Başladı

1 saat önce

- Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap müsabakaları başladıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı.

- Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı.
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Osmaniye GSK, Selçuklu Belediyesi SK, Nizip Belediyesi SK, Bolu Belediyesi SK, Nizip GSK, Gaziantep Polisgücü, Amasya GSK, Zonguldak Demir Tenis, Kahramanmaraş Hokey ve Boybeyi SK takımları mücadele ediyor. Müsabakaların ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Osmaniye Gençlikspor: 4 - Selçuklu Belediyespor: 4
Nizip Belediyespor: 3 - Bolu Belediyespor: 2
Gaziantep Polisgücü: 12 - Nizip Gençlikspor: 4
Amasya Gençlikspor: 3 - Zonguldak Demir Tenis: 1
Karşılaşmalar 30 Aralık Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:43 Kaynak: İHA

Alanya, Spor
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