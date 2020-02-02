Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon Gaziantep Polisgücü - Son Dakika
Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon Gaziantep Polisgücü - Son Dakika Spor

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon Gaziantep Polisgücü

6 saat önce

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Gaziantep Polisgücü oldu.

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon Gaziantep Polisgücü, System.String[]

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Gaziantep Polisgücü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2. etap maçlarıyla tamamlandı.

Ligin ilk etabı 26-29 Kasım 2019 tarihlerinde Amasya'da, ikinci etabı ise 28 Ocak-1 Şubat 2020 tarihlerinde Alanya'da oynandı.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından şampiyonluğa Gaziantep Polisgücü ulaşırken, Nizip GSK ikinci, Amasya Belediyesi de üçüncü sırada sezonu bitirdi.

Şampiyon Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Sezonu 9. sırada tamamlayan Malatya Hokey ile 10. sırada bitiren Selçuklu Belediyesi ise bir alt lige düştü.

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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