Son Dakika Haberleri: Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali | Fenerbahçe Beko 78-70 Bahçeşehir Koleji

Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali | Fenerbahçe Beko 78-70 Bahçeşehir Koleji

35 dakika önce

Fenerbahçe Beko, Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek organizasyonda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek organizasyonda yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:08 Kaynak: Youtube

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