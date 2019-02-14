Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali | Fenerbahçe Beko 78-70 Bahçeşehir Koleji
35 dakika önce
Fenerbahçe Beko, Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek organizasyonda yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko
, Erkekler Türkiye Kupası
Çeyrek Finali maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek organizasyonda yarı finale yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:08 Kaynak: Youtube
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