Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Tokat Niksar Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Fatih Yayla ve Bektaş Kalender hakem ikilisi görev yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakanın birinci setini 25-16 üstün tamamladı ve 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setini 25-21 önde tamamlayan konuk takım skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de iyi bir performans ortaya koyan Tokat Niksar Belediyespor seti 25-16 üstün tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü seti de 25-19 tamamlayan konuk takım, müsabakayı da 3-1 kazandı.