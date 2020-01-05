Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Afyon Belediyesi Yüntaş'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

Bigadiç Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Bigadiç Belediyespor, Afyon temsilcisine ilk seti 25-21, ikinci seti 25-13, üçüncü seti de 25-21 kaybederek 3-0 yenildi.

Karşılaşmayı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören ve 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ile sporseverler izledi.