Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Bigadiç Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Bigadiç Belediyespor, Alanya temsilcisiyle yaptığı müsabakada setlerde, 21-25, 18-25, 25-22 ve 17-25 sonuçlarını elde etti.
Bigadiç Belediyespor, evinde Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi.
Karşılaşmayı, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediye Spor Kulübü 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, Bigadiç Belediye Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu İbrahim Gelenbay da izledi.
- Kaynak: AA
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