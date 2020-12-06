Erkekler Voleybol 1. Ligi - Son Dakika

Erkekler Voleybol 1. Ligi

06.12.2020 18:01
Erkekler Voleybol 1. Ligi, System.String[]

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Saint Joseph'i 3-2 yendi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Saint Joseph'i 3-2 yendi.

Bigadiç Şehit Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 25-18 Saint Joseph, ikinci setini 25-18 Bigadiç Belediyespor kazandı.

Saint Joseph üçüncü seti 25-21 tamamlayıp durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette üstün oynayan Bigadiç Belediyespor 25-19 önde bitirerek skoru eşitledi.

Maçın uzatma setini 15-7 kazanan Bigadiç Belediyespor, salondan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Bigadiç Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz da izledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Voleybol 1. Ligi - Son Dakika Spor


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