19, 24-26, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip geldi.
Yer: Hasan Gemici
Hakemler: Melike Erol Özkan xx, Ertaç Bingöl xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L) xxx, Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Sultan Selim Arıman xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Yunus Emre Çokgüler (L) xx, Mertcan Akın (L) xx, Numan Aksoy xx
Antrenör: Yahya Tanta
Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez xx, Hakan Sabunoğlu (L) xx, Ali Shahbazı xxx, Ömer Uygur xx, Davut Şahin xx, Yiğit Korkut (L) x, Burak Kılıç xx, Emincan Kocabaş xx, Mehmetcan Ağırbaş xxx
Antrenör: Kadir Aydın
Setler: 25-19, 24-26, 25-23, 25-19
Süre: 119 dakika (27-33-30- 29) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 Melikgazi Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor