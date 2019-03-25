Son Dakika Haberleri: Erkekler Voleybol Play-Off'u Kayseri'de

Erkekler Voleybol Play-Off'u Kayseri'de

41 dakika önce

Türkiye Erkekler Voleybol Play-Off'ları 6-7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.

Erkekler Voleybol Play-Off'u Kayseri'de, System.String[]
Türkiye Erkekler Voleybol Play-Off'ları 6-7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.

A ve B Gruplarında ilk 2 sırayı alan 4 takım 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor Salonunda final oynayacak. İlk 2 sırayı alan takımlar Efeler Ligine yükselme başarısı gösterecek. Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. ve 2. sırayı elde eden takımlar Deplasmanlı Türkiye Efeler Ligine yükselecek 1.Lig Erkekler Play-Off takımları belli oldu. Gruplarında ilk dört sırada yer alan takımlarından Play-Off Grupları şu şekilde;

A Grubu

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Alanya Belediyespor

Sorgun Belediyespor

Akkuş Belediyespor

B Grubu

Palandöken Belediyespor

Solhan Spor

Beşiktaş A.Ş

Milas Belediyespor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

voleybol, Kayseri, Spor
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