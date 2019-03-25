Erkekler Voleybol Play-Off'u Kayseri'de
41 dakika önce
Türkiye Erkekler Voleybol Play-Off'ları 6-7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.
Türkiye
Erkekler Voleybol Play-Off'ları 6-7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri
'de oynanacak.
A ve B Gruplarında ilk 2 sırayı alan 4 takım 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri Atatürk
Spor Salonunda final oynayacak. İlk 2 sırayı alan takımlar Efeler
Ligine yükselme başarısı gösterecek. Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. ve 2. sırayı elde eden takımlar Deplasmanlı Türkiye Efeler Ligine yükselecek 1.Lig Erkekler Play-Off takımları belli oldu. Gruplarında ilk dört sırada yer alan takımlarından Play-Off Grupları şu şekilde;
A Grubu Bursa
Büyükşehir Belediyespor Alanya
Belediyespor Sorgun
Belediyespor Akkuş
Belediyespor
B Grubu Palandöken
Belediyespor Solhan
Spor Beşiktaş
A.Ş Milas
Belediyespor - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:54 Kaynak: İHA
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