Erkekler Voleybol Turnuvası Sona Erdi
1 saat önce
Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş tarafından Geleneksel olarak her yıl yapılan Genel Müdürlük Spor Şenlikleri kapsamında oynanan Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.
Kayseri
ve Civarı Elektrik A.Ş tarafından Geleneksel olarak her yıl yapılan Genel Müdürlük Spor Şenlikleri kapsamında oynanan Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.
8 takımın katıldığı ve 2 hafta süren Erkekle Voleybol Turnuvasında şampiyon İşletme Spor oldu. Büyük mücadeleye ve çekişmeye sahne olan maçlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Dostluk ve Kardeşlik içerisinde tamamlanan turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Tüketici Operasyonları ve İK Direktörü Karabey Memnun ve Departman Müdürleri tarafından takdim edildi.
Dereceye giren takımlar
1. İşletme Spor
2. Makina İkmal Spor
3.Güvenlik Gücü Spor - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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