Son Dakika › Spor › Erkekler voleybolda derbi heyecanı - Son Dakika Spor
Erkekler voleybolda derbi heyecanı
6 saat önce
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçlardan 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazanmıştı.
Son Dakika Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte yeni takımı Acun duyurdu! G.Saray ve Bursa'da oynayan yıldız futbolcu Survivor'da Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı