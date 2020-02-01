Erkekler voleybolda derbi heyecanı - Son Dakika
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Erkekler voleybolda derbi heyecanı

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Erkekler voleybolda derbi heyecanı, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçlardan 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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