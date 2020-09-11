"Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor" - Son Dakika

"Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor"

KANSER hastalıklarının hepsinde olduğu gibi böbrek kanserlerinde de düzenli kontrol erken teşhis ve tedavi açısından önem taşıyor.

KANSER hastalıklarının hepsinde olduğu gibi böbrek kanserlerinde de düzenli kontrol erken teşhis ve tedavi açısından önem taşıyor. İleri yaş hastalığı olması nedeniyle genellikle 50-60 yaşlarında görülen böbrek parankim kanserlerinin yetişkin kanserlerinin yaklaşık yüzde 3'ünü kapsadığını söyleyen Doç. Dr. Serdar Aykan hastalığın erkeklerde 2 kat daha fazla görüldüğünün altını çizdi.

"40 YAŞINDAN SONRA RUTİN KONTROLLERE GİDİN"

Emsey Hospital Üroloji uzmanı Doç.Dr. Serdar Aykan, herkesin özellikle 40 yaşından sonra rutin üroloji kontrolüne gitmesi gerektiğini vurguladı. Sigara kullanımının böbrek kanseri oluşumunu kesin olarak artırdığını belirten Doç. Dr. Serdar Aykan, doğuştan olan bazı böbrek hastalıkları (at nalı böbrek, polikistik böbrek hastalığı gibi) ve bazı sistemik hastalıkları (von Hippel- Lindau sendromu gibi) olanlarda böbrek kanserinin daha sık görüldüğünü söyledi.

"SİNSİ BİR KANSER TÜRÜ"

Böbrek kanserinin doğuştan ve genetik faktörlerin dışında sigara, yan etkenler olarak da erkek olmak, obezite, ilaç kullanımı, uzun süre ağrı kesici kullanmak, diyaliz, belli başlı kimyasallara maruz kalmak da kanserin oluşmasında önemli nedenlerden.

Böbrekteki tümörler genellikle erken evrelerde belirti vermediğinin altını çizen Üroloji uzmanı Dr. Serdar Aykan, hastalığın genelde yüzde 10-15'inde belirti verebildiğini ve belirtilerin meydana geldiğinde ise kanserin genellikle ileri safhalara ulaştığını söyledi.

Birçok vaka herhangi bir nedenle yapılan "check up" programları gibi USG görüntüleme sırasında tesadüfen saptanmaktadır. Böbrek kanserleri en çok akciğere metastaz yapabilir. Tümör çapı büyüdükçe, metastaz yapma riski de arttığını söyleyen Doç. Dr. Aykan, bu durumda ortaya çıkan semptomları şöyle sıraladı:

İdrarda kan görülmesi (idrarda kanama)

İştahsızlıkAşırı yorgunlukKansızlıkEle gelen kitleÖksürük ve nefes darlığıBacaklarda ve eklemlerde şişmelerKarın alt ve yan bölgesinde şişkinlikGeçmeyen yan ağrı (böğür ağrısı)Sebebi bilinmeyen kilo kaybıHerhangi bir enfeksiyon ya da soğuk algınlığı olmadan haftalar boyu süren ateşAşırı yorgunluk

Bel ağrısı

"BÖBREĞİN TAMAMI ALINMASI GEREKMİYOR"

Bu kanser türlerinde önemli olan hastalığı böbrek dışına dağılmadan yakalamak ve kanserli dokuyu tümüyle çıkarmak asıl ve en etkin tedavi şeklidir. Doç. Dr. Aykan, farklı yöntemler uygulanarak hastanın böbreğinin tamamı alınmadan da kanserli bölgenin tedavi edileceğini söyleyerek uygulamalar hakkında bilgiler verdi: "Radikal nefrektomi ile tedavi böbreğin tamamını çıkartılmasıdır. Radikal nefrektomi; böbrek tümörünün böbrek, böbrek etrafı çevre dokusu ve gereklilik durumunda böbreküstü bezlerini de kapsayacak şekilde çıkartılmasıdır. Günümüzde böbrek tümörlerinin tedavisinde altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu işlem ile hasta tek böbrekle kaldığı için böbrek yetmezliği riski artmış olur.

Parsiyel Nefrektomi – nefron koruyucu cerrahi ameliyatı da yalnız tümörlü kısmının alınarak kanserden temizlenir ve böbreğin geri kalan kısmının fonksiyonunun korunması hedeflenir. Böbrekteki tümörün çapı 4 cm veya daha küçük ise sadece tümörlü bölümün alınması yeterlidir. Cerrahın tecrübesine bağlı olarak daha büyük kitlelere de bu işlem rahatlıkla uygulanmaktadır. Sıfır iskemi tekniğinde ise yöntem, böbrek tümörünün böbrek damarları kapatılmadan çıkartılmasıdır. Uygun hastalarda güvenli bir şekilde uygulanmaktadır ve böbrek fonksiyonu tam anlamı ile korunmaktadır. Bu teknik ile böbreğin fonksiyonları korunarak onkolojik kurallara uygun ameliyat ile kanser kontrolü sağlanabilir"

Doç. Dr. Serdar Aykan, cerrahi riski fazla, yaşı büyük ve 4 cm'den küçük böbrek kitleleri olan hastalar için kriyoterapi (dondurmak),  radyofrekans ablasyon (iğne ile yakarak yok etme tedavisi) tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini söyledi.


- İstanbul

Üroloji bölümü, Kanser, Lindau, Erkek, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Polis de bunu yaparsa! Karantinada olması gereken emniyet mensubu, meslektaşlarına yakalandı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı Askeri personel, eşini bıçakla yaralayıp suç aletiyle teslim oldu Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Otomobil ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı: 19 kişi yaralandı İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Rize'de sezonun ilk golü geldi! Yıldız futbolcu, takımını öne geçirdi Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı         
16:23
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak         
15:00
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 21:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei