Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

14.03.2022 11:47
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

Çanakkale'de, 20 erkeği evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandıran şahıs, oğlu ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, 20 erkeği evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandıran şahıs, oğlu ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Çanakkale'nin Çan ilçesinde de 2 yıl önce aynı yöntemle erkekleri ağına düşürerek dolandırmış ve tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale ve ilçelerinde erkekleri fiziki, zihinsel engel ve mağduriyetlerinden yararlanarak evlenme vaadiyle genel vekaletname çıkartarak; dolandırıcılık, araç alım- satımı, banka hesap bilgilerine erişip, kredi çekerek dolandıran Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. (22) ve 5 şüpheliyi yakalamak üzere iki operasyon düzenledi. Şüpheliler, benzeri işlemleri gerçekleştirmek üzereyken 11 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapmadan önce polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

Yüklü miktarda yapılan işlemleri dikkate alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart Perşembe günü Çanakkale'de düzenlenen operasyonda; Zeynep T., Ozan C., S.K. ve A.S. yakalanırken, 11 Mart Cuma günü İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda da B.T., E.K. ve A.A. gözaltına alınarak, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan toplam 7 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Zeynep T. ile oğlu Ozan C., 2 yıl önce Çanakkale ve ilçelerinde de aynı yöntemle erkekleri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırmıştı. Zeynep T. ve oğlu Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

YORUMLAR
500
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Türk Lirası, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:00:15. #1.11#
SON DAKİKA: Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement