Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

14.03.2022 20:04

Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildiÇANAKKALE Çanakkale'de, 20 erkeği evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandıran Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. ve 5 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

ÇANAKKALE Çanakkale'de, 20 erkeği evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandıran Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. ve 5 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheliler, Çanakkale'nin Çan ilçesinde de 2 yıl önce aynı yöntemle erkekleri ağına düşürerek dolandırmış ve tutuklanmıştı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale ve ilçelerinde erkekleri fiziki, zihinsel engel ve mağduriyetlerinden yararlanarak evlenme vaadiyle genel vekaletname çıkartarak; dolandırıcılık, araç alım- satımı, banka hesap bilgilerine erişip, kredi çekerek dolandıran Zeynep T., oğlu Ozan C. ve 5 şüpheli, benzeri işlemleri gerçekleştirmek üzereyken 11 milyon 500 bin liralık vurgun yapmadan önce polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

Yüklü miktarda yapılan işlemleri dikkate alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart Perşembe günü Çanakkale'de düzenlenen operasyonda; Z.T. Ozan.C, S.K.ve A.S yakalanırken, 11 Mart Cuma günü İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda da B.T., E.K. ve A.A. gözaltına alınarak, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan toplam 7 şüpheli şahıs, adliyeye sek edildi.

Zeynep T. ile oğlu Ozan. C 2 yıl önce Çanakkale ve ilçelerinde de aynı yöntemle erkekleri 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin dolar dolandırmıştı. Şüphelilerden Zeynep T. oğlu Ozan C. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

YORUMLAR
500
Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı

Türk Lirası, Çanakkale, Evlilik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement