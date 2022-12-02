ERKEKLERİ İLİŞKİ VAADİYLE KANDIRIP, YANKESİCİLİK YAPAN KADIN TUTUKLANDI - Son Dakika
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ERKEKLERİ İLİŞKİ VAADİYLE KANDIRIP, YANKESİCİLİK YAPAN KADIN TUTUKLANDI

02.12.2022 19:41

BURSA'da çeşitli mekanlarda tanıştığı yaşlı erkekleri cinsel birliktelik vaadiyle kandırıp, ceplerindeki paraları yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen İlknur Yörük, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

BURSA'da çeşitli mekanlarda tanıştığı yaşlı erkekleri cinsel birliktelik vaadiyle kandırıp, ceplerindeki paraları yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen İlknur Yörük, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. 35 suç kaydı bulunan Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde 11-30 Kasım tarihlerinde meydana geldi. Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinsel birliktelik sağlamak vaadi ile yaşlı erkeklere yaklaşıp el çabukluğu ile ceplerinde bulunan paralarını yankesicilik sureti ile çalarak kaçan ve bu yöntemle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın şüphelinin peşine düştü. Mağdurların eşkal bilgisinden kimliği belirlenen şüphelinin 35 suç kaydı bulunan İlknur Yörük olduğu tespit edildi.

Ekipler takibe aldıkları Yörük'ü, 30 Kasım'da suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yörük, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERKEKLERİ İLİŞKİ VAADİYLE KANDIRIP, YANKESİCİLİK YAPAN KADIN TUTUKLANDI - Son Dakika

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