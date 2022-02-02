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Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi - Son Dakika

Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi

02.02.2022 14:47
Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi

Kastamonu'da erkekleri birlikte olma vaadiyle tuzağa düşürerek zorla senet imzalatan kadın ve dini nikahlı eşinin de arasında olduğu 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'da erkekleri birlikte olma vaadiyle tuzağa düşürerek zorla senet imzalatan kadın ve dini nikahlı eşinin de arasında olduğu 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da yaşayan N.Ç. isimli kadın, iddialara göre birlikte olmak için anlaştığı erkekleri ağına düşürdü. N.Ç.'nin erkeklerle evinde buluştuğu sırada dini nikahlı eşi S.M.U. gelerek ağlarına düşürdükleri erkeklere silah ve tehdit ile senet imzalattı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, imam nikahlı çifti bir süre takibe aldı. Yapılan takip sonrasında, vatandaşları tehdit ederek zorla senet imzalattıkları belirlenen N.Ç., imam nikahlı eşi S.M.U. ile arkadaşları T.A. ve İ.K. gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 1 adet toplu tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, değişik çaplarda 163 adet fişek, 9 adet sikke, 2 adet bıçak, 1 adet şifreli kasa, 2 adet 75 bin TL, 1 adet 150 bin TL'lik 3 adet senet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınana şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. hakim karşısına çıkartılan N.Ç., S.M.U. ve İ.K. tutuklanırken, T.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi
Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi
Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi
Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi
Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi
Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkekleri tuzağa düşürerek şantajla senet imzalatan şebeke çökertildi - Son Dakika
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