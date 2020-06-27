Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu - Son Dakika

Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu

Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu -Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor -Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar;

Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

-Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor

-Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar;

-"Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var"

-"Erkeklerin daha çok tercihi oldu"

ESKİŞEHİR - Yaz aylarında sağladığı kullanım kolaylıkları ile erkeklerde perma işlemi giderek daha fazla tercih edilerek 2020'nin trendi oldu.

Yeni trendler ve güzellik anlayışları ile erkekler için yeni saç ve sakal modelleri gittikçe önem kazanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan modellerin başında ise perma geliyor. Birçok ünlü ismin öncülüğü ile halk arasında sıkça tercih edilmeye başlayan perma, sıcak havalarda da vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan kuaförler haftada en az 10 müşterilerinin perma yaptırdığını ifade ederken bu yazın trendinin ise yine perma olacağı öngörülüyor.

"Erkeklerin daha çok tercihi oldu"

Eskişehir'de Cool Hair Style adlı işletmenin sahibi olan kuaför Ekrem Kaçar, saçı kıvırcık ve dalgalı hale getiren perma işleminin önceden kadınlar tarafından daha sık tercih edilse de artık erkeklerin favorisi olduğunu belirtti. 2020 trendinin perma olduğunu söyleyen Kaçar, "Düz saçı, kıvırcık ve dalgalı hale getirerek misafirlerimizin 3 ay kullanmasını sağlıyoruz. Penslerle saçı ayırarak ve yönünü belirterek müşterilerin isteği ve dalga modeline göre ayarlıyoruz. Saçı ince veya kalın telli olarak ayırarak bigudilerle birlikte sarıyoruz. Sarma işleminden sonra ürünü kullanıyoruz. Üründen sonra yıkayarak saç, şeklini alıyor. Önceden kadınlar perma yapıyordu. 2019-2020 trend saç modellerinde, erkeklerin daha çok tercihi oldu. Çünkü kıvırcık ve dalgalı saçlar 2020 yılında trend saç modeli haline geldi" şeklinde konuştu.

"Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var"

Permanın yaz aylarında kullanım kolaylığı sağladığı gerekçesiyle haftada en az 10 perma müşterisi olduklarını belirten Ekrem Kaçar, "Kullanması kolay ve basit olduğu için erkekler artık tercih ediyor. Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var. Yazın özellikle denizde ve güneşli havalarda daha çok tercih ediliyor. Çünkü perma saç modeli denizden çıktığımızda veya sıcak havalarda saçımız bozulsa bile perma saç bozulmuyor. Kıvırcık ve dalgalı olduğu için şekil alan ve daha güzel gözüken bir model olarak söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İkinci kez yaptırıyorum ve memnunum"

Perma yaptıran müşterilerden İsmail Can Karagöz ise şu şekilde konuştu;

"Yazın daha kullanışlı olduğu için denize girdiğimde fön çekmeme gerek kalmıyor. Daha spor ve salaş giyindiğim için bu modeli kuaförüme danıştım. Bana iyi olacağını söyledi. Bende bunu düşünerek yaptırdım. Zaten ikinci kez yaptırıyorum ve memnunum. Benim tarzım olduğu için beğeniyorum."

Ekrem Kaçar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu - Son Dakika

Son Dakika

16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 15:02 Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 21:58 Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]