Erkeklerin Evlilik Fikrinden Uzak Durmasının 9 Sebebi

"Erkekler neden evlilikten korkar?" diyen bir hanımsanız veya "Neden evlenmek istemiyorum?" diyen bir erkekseniz sizin için geçerli 9 sebebimiz var:1- Günümüz toplumunda kadınlar için evlilik bir başarı olarak gösterilir. Evlenmeyen kadına evde kalmış yaftası yapıştırılır. Erkekler içinse evlilik bir yenilmişliktir. Erkekler için bu klişeyi atlatmak zordur.2-Erkekler için evlilik gerçek bir sorumluluk yüklenmedir. Bir kadının ve belki de birkaç çocuğun sorumluluğunu taşımaya bir adım attıklarının farkındadırlar. ya başarısız olursam sorusu peşlerindedir.3-Çoğu erkek kadınların düğün ve evlilik olaylarını ne kadar önemsediklerinin farkında değildir. Kadınlar senelerce bugün için bekler ve hazırlık yaparlar. Rüyalarındaki adamı ararlar. Her şey mükemmel olmalıdır. Erkekler için ise bu bir tören gibidir.4-Kadınlarda resmi nikahın yakınlığı arttıracağı düşüncesi hakimken erkekler için bu bir anlam ifade etmez.5-Erkekler kendi planlamalarını ev, araba, yazlık, kariyer olarak kurarlar. Toplum tarafından oluşturulan bu baskı da onların evlilik için vakit kaybetmesine neden olur.6-Evlilik düşüncesi özgürlüğü kaybetme korkusunu da birlikte getirir. Herkesin özgür zaman ve alanı olmalı. Bu özgürlük kaygısı da erkeklerin evlilik için acele etmesini engeller.