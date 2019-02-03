Erkeklerin İlişkilerde Yaptığı 8 Sorunlu Davranış
1 saat önce
Kadınların İlişkilerde Yaptığı 8 Sorunlu Davranış: https: //youtu.be/UqatlSDKrmcAbone Olmak İçin: https: //goo.gl/sZvYO7Altyazı Eklemek için: https: //goo.gl/TFMtzj.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: Youtube
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