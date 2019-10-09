Son Dakika Haberleri: Erkeklerin Sonbahar/Kış sezonu favori trendleri belli oldu
Son Dakika Güncel Erkeklerin Sonbahar/Kış sezonu favori trendleri belli oldu

Erkeklerin Sonbahar/Kış sezonu favori trendleri belli oldu

1 saat önce

Havaların soğumasıyla Altınyıldız Classics, sonbahar ve kışa çok yakışan renk paletiyle sezonun renk kodlarını belirledi.

Erkeklerin Sonbahar/Kış sezonu favori trendleri belli oldu, System.String[]

Havaların soğumasıyla Altınyıldız Classics, sonbahar ve kışa çok yakışan renk paletiyle sezonun renk kodlarını belirledi.


Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics'in 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, sonbahar ve kışa çok yakışan renk paletiyle sezonun renk kodlarını belirledi. Siyah ve beyaz gibi zamansız renklerden vazgeçemeyen erkeğin bu sezondaki favorileri; haki, bordo ve kahve tonları olacağını belirtildi. Ayrıca, saks ve kiremit tonları ile stiline dinamizm katarken baştan aşağı gri ve bej kombinlerle 'kışın açık renk giyilmez' kuralını ortadan kalkacak. Yakın tonların tek bir kombinde kullanıldığı 'ton sür ton' trendi de sezonun favori trendleri arasında yerini alıyor.


Yapılan bilgilendirmede 360 derece koleksiyonunda yer alan pantolonlar gün boyu hareket özgürlüğü sunarken, gömlekler tshirt hissi oluşturacak. Bu sezon koleksiyona yeni eklenen 360 derece ceketler ise incelen malzemeleri ve güncellenen formları ile hafifliği zirveye çıkaracak. Ayrıca; triko ile hafta sonuna ister blazer ceketle ofise giyilebilen bel kısmı bağlamalı 'jogger pantolonlar' sezonun öne çıkan parçalarından olurken bomber montlar, puffer yelekler ve triko ceketler de sezonda sahip olunması gereken anahtar parçalar listesinde yerini alacağı kaydedildi. Üstelik bu parçaların üst üste kullanıldığı 'katmanlı giyim' trendi de sezonun en yenilikçi hareketlerinden biri olacak. - İSTANBUL

Altınyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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