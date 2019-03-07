Son Dakika Haberleri: Erkeklerin 'Yapamaz' Dediği İşleri Başarıyla Yapıyorlar

Erkeklerin 'Yapamaz' Dediği İşleri Başarıyla Yapıyorlar

1 saat önce

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlar, zor gibi görünen işleri başarıyla yapıyor.

Erkeklerin 'Yapamaz' Dediği İşleri Başarıyla Yapıyorlar, System.String[]
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlar, zor gibi görünen işleri başarıyla yapıyor. Parkın temizliğini yapan kadınlar aynı zamanda çim ekiyor, kar kürüyor.

Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadınlar, tüm zorlukları yenerek görevlerini yerine getiriyor. Parkın temizliğinden çim sulanmasına, ağaç dikmesinden kar temizlenmesine kadar bütün işleri başarıyla yapan kadınlar, işlerinden de oldukça mutlu. Geçtiğimiz yıl İşkur aracılığı ile işe başlayan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Perihan Çınar; başlarda korktuğunu ancak sonra işini hem sevdiğini hem de başardığını söyledi. Kendisine desteklerini esirgemeyenlere teşekkürlerini ileten Çınar, "Geçen sene İşkur'dan başladım ve belediye bünyesine girdim. Şefim, çavuşum, belediye başkanım, başkan yardımcım destek oldular ve parkta çalışan ilk kadın olmanın gururu ve şerefini taşıyorum. İlk önce başaramam diye çok korkmuştum, arkadaşlarımın sayesinde hem sevdim hem başardım. Denemek gerekiyordu, denemeyince hiçbir şey başarılmaz. Açık alanda çalışmak, halkla iç içe olmak daha güzel. Sabah geliyoruz, mıntıkamıza çıkıyoruz. Süpürmelerimizi ve sulamalarımızı yapıyoruz. Böylelikle günümüz geçiyor" ifadelerini kullandı. Bütün işleri yaptıklarını ifade eden Çınar, "Hiç zorlanmıyorum, gereken her şeyi yapıyoruz. Kadın istesin her şeyi başarır" dedi.

"Parka kadın eli değdi"

Kadın çalışanlar için ilk başlarda çekingenlikleri olduğunu ancak zaman geçtikçe büyük katkılarını gördüklerini kaydeden İşçi Ahmet Selim Akgün ise, "İlk başta bayanlarla çalışırken biraz çekingenliğimiz oldu; acaba yapabilirler mi, alışabilir miyiz gibi. Zaman geçtikçe gerçekten bize büyük katkıları oldu. Daha önce parkta hiç bayan çalışmadı şimdiye kadar. Parka kadın eli değdi, güzel oldu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

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