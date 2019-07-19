Son Dakika Haberleri: Erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen' sandalye ödül aldı
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Erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen' sandalye ödül aldı

1 saat önce

BRIGHTON Üniversitesi tasarım bölümü öğrencisi Laila Laurel'in erkek sandalyesi tasarımı üçgen şeklinde ve dizleri birleştirmeye zorluyor.

Erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen' sandalye ödül aldı, System.String[]
BRIGHTON Üniversitesi tasarım bölümü öğrencisi Laila Laurel'in erkek sandalyesi tasarımı üçgen şeklinde ve dizleri birleştirmeye zorluyor. Aynı tasarımın bir de kadın versiyonu var. Bu sandalyedeki ek parça, dizlerin birleşmesini engelliyor ve kadınları "yayılarak' oturmaya zorluyor.

Laila Laurel, bitirme ödevi olarak tasarladığı "Erkeklerin yayılma sorununa çözüm" başlıklı sandalye projesi için, "Projem çok ciddiye alınmamalı. Ama kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bir soruna eğlenceli ama bir o kadar da gerçekçi bir yaklaşım getirmek istedim" dedi.

TASARIM DÜNYASINDA SAYGIN BİR ÖDÜL

Laurel, 'dördüncü dalga feminizm konseptine oturttuğu' sandalye tasarımında, İngiliz feminist yazar Laura Bates tarafından başlatılan ve kadınların internette maruz kaldıkları cinsiyetçilik örneklerini paylaştığı 'Everyday Sexism Project - Gündelik Cinsiyetçilik Projesi' adlı platformdan esinlendiğini söyledi. Laurel, tasarımıyla lüks oteller zinciri Belmond tarafından verilen genç yetenek ödülüne layık görüldü.

Tasarım dünyasında büyük saygınlığı bulunan ödül için ödül komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Laurel'ın cesur, amaç odaklı tasarımı; tasarımın alan, kişi davranışları ve günümüzün sosyal meselelerindeki rolüne dair sorgulayıcı bir bakışı temsil ediyor" denildi.

OLMAYAN SORUNA ÇÖZÜM

Tasarım sosyal medyada birçok erkek kullanıcı tarafından "boş bir uğraş" olarak nitelendi. Bir Instagram kullanıcısı "Olmayan bir sorunu çözdüğünüz için tebrikler" dedi. 2017'de Madrid'de tren ve otobüslere erkeklerin dizlerini açarak yan koltuklarda oturanları rahatsız etmesini engellemek için görsel uyarılar konulmuştu. Madrid Belediyesi'nin bu kararında 2014'te New York metrosunda başlatılan bir kampanyadan esinlendiği belirtiliyor. New York polisinin de destek verdiği kampanyada uyarılara rağmen dizlerini açarak oturan bazı erkek yolcular gözaltına alınmıştı.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:02 
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