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Erkeklerin yüzde 50'sinde jinekomasti görülüyor - Son Dakika

Erkeklerin yüzde 50'sinde jinekomasti görülüyor

24.09.2021 13:34
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Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak bilinen Jinekomasti, oldukça yaygın ve erkeklerin yüzde 50'sinde görülen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak bilinen Jinekomasti, oldukça yaygın ve erkeklerin yüzde 50'sinde görülen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, bu durumun birden fazla nedenin olabileceğini ancak çoğunlukla cinsel hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığını da belirtti.

Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak bilinen Jinekomasti hakkında bilgi veren Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Ergenlik dönemlerindeki gençlerde rastlanan jinekomastilerin çoğu kendiliğinden geçebilir. Jinekomastili hastalarda süt bezleri nadiren bulunur. Yeni doğan bebeklerde görülen jinekomasti ise anneden geçen östrojen hormonu nedeni ile oluşur ve bu durum genellikle 2-3 hafta içerisinde kendiliğinden geçer" diye konuştu.

JİNEKOMASTİNİN OLUŞMA NEDENİ GENELDE BULUNMAZ

Jinekomastinin ciddi bir sağlık sorunu olmadığı gibi bazı durumlarda sağlık sorunu olabilecek kadar farklı bir rahatsızlık ile kendini gösterebileceğini kaydeden Op. Dr. İrkin, "Genellikle sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Jinekomastiye neden olan faktör bulunabilir ise tedavisi bu yönde olmaktadır. Jinekomastinin tipleri üç ana grupta değerlendirilir. Birincisi, glandüler tip (süt bezi büyümesine bağlı), ikincisi miks tip (diğer ikisinin karma olarak olduğu ), üçüncüsü lipomatöz tiptir ( yağ dokusu artışına bağlı). Glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu meydana getirirken, lipomatöz tipte memenin yağ dokusu oluşturmaktadır. Mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusu artışı birlikte görülür ve çoğunlukla hastalarda mikst tip jinekomasti olarak meydana çıkar" dedi.

Op. Dr. İrkin, sözlerine şöyle devam etti:

"Jinekomasti erkek meme büyümesinin tanımı olarak birçok nedene bağlı olarak oluşmaktadır. Kandaki östrojen (kadınlık hormonu) hormonunun artması ya da östrojen benzeri yapıların artması sorumlu tutulmaktadır. Bununla birlikte jinekomastinin oluşma sebebi genelde bulunamaz" diye ifade etti.

ELLE MUAYENEDE DE KENDİNİ GÖSTEREBİLİYOR

Erkek meme lezyonlarının ayırıcı tanısında hastanın klinik muayenesi oldukça önemli olduğnu, ileriki yaşlardaki olgular jinekomasti tanısı konmadan kanser şüphesi ile doğrudan cerrahi tedaviye yönlendirildiğini ve çoğu zaman altta yatan nedenlerin araştırılmadığını ifade eden Dr. Fikret İrkin, "Jinekomastinin tanısını koymak için kesinlikle elle muayene edilip, meme dokusu içinde ip benzeri bir his veren diski hissetmek gerekmektedir. Deri ve deri altı dokusuna yapışık değildir. Fazla kilolu olan hastaların meme dokusundaki yağ fazlalığından diski ayırt etmek önemlidir. Şüpheli durumlarda ameliyattan önce ultrasonografi tetkiki ile herhangi bir kitlenin olup olmadığı, yağ mı, süt bezi mi olduğu hakkında bilgi edilir. Geçek jinekomastinin cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Diğer tedaviler, altta yatan sorunun tedavisi yapılır. Bunların dışında yağlanma bozukluğundan kaynaklanan yalancı jinekomasti kilo verilerek azaltılması mümkün olabilir. Lakin fazla kilo verilse de meme bölgesi yine de yağlı kalabilir. Aynı zamanda spor yapılır ise göğüs kaslarını geliştirmek faydalı olabilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Erkeklerin yüzde 50'sinde jinekomasti görülüyor

Genel Cerrahi, Avcılar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Erkeklerin yüzde 50'sinde jinekomasti görülüyor - Son Dakika


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