Erkeklik İstisnai Bir Durumdur' Sergisi Fotoğraf Alımlarına Başladı

TOPLUM Gönüllüleri Vakfı (TOG) Samsun Gençlik Merkezi'nde 2008 yılında başlayan toplumsal cinsiyet odaklı sosyal sorumluluk projesi 'Erkeklik İstisnai Bir Durumdur' (EİBD) fotoğraf sergisi erkeklerin erkekliklerinden vazgeçme hallerini gözler önüne seriyor.

Sergi 2009 yılından beri eş zamanlı olarak her yıl açılıyor. Bugüne kadar Türkiye'de 42 farklı şehirde 256 farklı noktada yüz binlerce insana ulaştı, yüzlerce fotoğrafçının eserleri sergilendi. EİBD 2019 için amatör ve profesyonel fotoğrafçıların eserlerinin alınmasına ise başlandı. Serginin Koordinatörü Ali Karakaş, "Onlarca noktada yüz binlerce insana ulaşmayı umuyorum. Amacımız insanların zihninde soru işaretleri oluşturmak" dedi.



Sergi fikrinin ortaya çıkma hikayesini anlatan Karakaş, "Bir genç arkadaş grubumuzla TOG'un Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi'nde toplumsal cinsiyet üzerine atölyeler yapıyorduk, bir gün evime giderken ev sahibim hacı amcayı çamaşır asarken gördüm ve şaşırdım. Normalde pek ev işleri yapacak biri değildi ama eşi hastaydı. Demek ki 'erkekler erkekliklerinden istisnai durumlarda vazgeçebiliyormuş' dedim, proje ismi buradan geliyor" diye konuştu.



SERGİ NE ANLATIYOR?



"Çocukluktan itibaren toplumsal cinsiyet rollerini öğrenerek büyüyoruz" diyen Karakaş, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bunlara maruz kalınıp yansıtıldığını belirtti. Karakaş, "Kadınların narin olma gerekliliği, güzel görünmek zorunda hissetmeleri ve bunun için çaba sarf etmeleri, erkeklerin güçlü görünmek zorunda olmaları, sert olmak zorunda kalmaları. Ağlamayı kadına yakıştırırken erkeklerin ağlayamaması, ağlayana da 'karı gibi' denmesini sergide eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"CİNSİYET KİMLİĞİ NEYİ YAPACAĞIMIZA KARAR VEREMEZ"



Serginin, toplumun kadınlara ve erkeklere yüklediği eşitsiz ve buyurgan rolleri, davranışları, duyguları eleştirdiğini aktaran Karakaş, "Bunu da hepimizin tornadan çıkmış 'aynı' cisimler olmadığını hatırlatarak yapıyor. Her birimiz biriciğiz, kendimize has duygu ve düşünce hallerimiz, yaşanmışlığımız var. Herhangi bir kültürel unsur, herhangi bir cinsiyet kimliği bizim neyi nasıl yapmamız gerektiğini tarif edemez" dedi.



HER YIL 8 MART'TA SERGİLENİYOR



Sergide ezber bozacak ya da gündelik hayat içerisinde istisna olarak kabul edilen durumlar ve duygu hallerini yansıtan fotoğrafların yer aldığını söyleyen Karakaş, "2009 yılından beri her sene amatör ve profesyonel sanatçılar çektikleri fotoğrafları sergiye yolluyorlar, aslında bağışlıyorlar. Her sene değişen seçici kurullar gelen fotoğraflardan bir seçki oluşturuyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günleri'nde eş zamanlı sergilerle bu eserler tüm toplum kesimlerine ulaşıyor" diye konuştu.



Bu yıl seçici kurulda Toplum Gönüllüleri Vakfı Eş Başkanı Suzan Bayazıt, Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Şahin, Givin App Uygulaması Kurucusu Başak Süer, Sergi Küratörü ve Koordinatörü Ali Karakaş yer alıyor.



Sergi 2009 yılından beri her sene eş zamanlı olarak açılıyor. Bugüne kadar Türkiye'de 42 farklı şehirde 256 farklı noktada pek çok insana ulaştı. 2009 yılında York Üniversitesi'nin düzenlediği Gendering East/West Konferansı'na katıldı. 2011 yılında Romanya, Polonya ve İtalya'da da sergilendi. Bu sene Romanya'da farklı bir kurum sergiyi yine açacak. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu sergiyi iyi proje örneği seçti. - İstanbul

