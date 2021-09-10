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Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi - Son Dakika

Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi

10.09.2021 09:21

Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkların gelişim gösterebilmesi için av sezonunun gırgır tekneleri için bir ay daha geç başlatılması gerektiğini söyledi Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi...

Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkların gelişim gösterebilmesi için av sezonunun gırgır tekneleri için bir ay daha geç başlatılması gerektiğini söyledi

GİRESUN - Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, her geçen yıl biraz daha verimsiz ve kalitesiz av sezonuna başladıklarını ifade ederek, Kasım- Aralık ayında bu sene için hamsi sezonunun bitebileceğini söyledi.

Denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül itibarıyla palamut balığının görülmediğini, diğer balıkların da az bulunduğunu kaydeden Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi avının da erken başlayıp erken biteceğini belirterek, "Bu sene hamsininde avcılığı eğer erken başlandıysa erken biteceği anlamına gelir. Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için hamsi avı bitebilir. Normalde balıkçılarımız palamutla başlayıp, hamsi avı ile devam ederdi. Ancak bu sene tam tersi oldu. Palamut görünmezken hamsi avı başladı. Bu da şu anlama gelir ki erken başlayan hamsi avı bir ay sonra Kasım, Aralık aylarında karasularımızı terk ederek gidecektir. Şu anda avlanan hamsinin de kalitesiz ve boyunun kısa olduğunu görüyoruz. Çünkü hala deniz suyumuz sıcak ve hamsi yağlanmadı bununla birlikte boyları da büyüyemedi. Tam sular soğuduğunda hamsi yağlandığında ise erken avlanan hamsi kalmayacaktır." dedi.

Balıklar gelişemeden av sezonu erken başlıyor

Av sezonunun bir ay daha geç başlaması gerektiğini de ifade eden Arslan, " 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunda bizler balıklara büyüme fırsatı vermemiş oluyoruz. Çünkü Mayıs-Haziran aylarında balıklar yumurtalarını bırakıyor. 3,4 ay sonra ise av sezonu açılıyor. Oysaki balıklar bu süre içerisinde büyüyüp gelişemiyor. Bunu da zaten avlanan balık boylarında görüyoruz. Her geçen yılda balık boyları giderek küçülmektedir. Bu nedenle 1 Eylül yerine 1 Ekim tarihinde av sezonu bir ay daha geç başlamış olsa balıkların boylarının bir, iki santim daha büyüme imkanı olur ve deniz suyu soğumaya başladığı içinde iyice yağlanmış olacaktır. Zaten şuanda avlanan balıklar da benim bu söylediğimi doğrulayacak durumdadır" dedi.

Kıyı balıkçıları ve balıklar için gırgır avı bir ay geç başlamalı

Kıyı balıkçılarıyla, büyük gırgır teknelerinin bir tutulmaması gerektiğini de kaydeden Arslan, " Özellikle büyük tekneler için av sezonunu mutlaka bir ay geç başlatılmalıdır. Burada kıyı balıkçılarıyla,büyük gırgır tekneleri bir tutulmamalıdır. Çünkü kıyı balıkçıları 1 Eylül'de av sezonuna başlamış olsa tutabilirse bir palamut olur, ama büyük gırgır tekneleri, palamut yoksa hamsiye yöneliyor. Karadeniz'de 6,7 bin civarında kıyı balıkçısı var. Bu teknelerin bir yılda tuttuğu balığı gırgır tekneleri bir ağ atmada tutma imkanına sahip. Yani kıyı balıkçılarıyla, büyük gırgır tekneleri aynı değerlendirilmemelidir. Ayrıca ülkemizde 16 bin civarında kıyı balıkçısı bulunuyor, 2 bin 500 civarında da gırgır teknesi var. Bunlarda istihdam edilen kişi sayısı ise hemen hemen aynıdır ama kazançları aynı değildir, çünkü avlamaya gelince balığın yüzde 90'ını büyük gırgır teklerini avlarken, ancak yüzde 10'unu kıyı balıkçıları avlayabilmektedir. Bu nedenledir ki büyük gırgır teknelerinin av sezonu hem kıyı balıkçılarını koruma açısından hem de balıkların biraz daha büyüyebilmesi yönünden bir ay daha geç başlatılmalıdır" diye konuştu.

Öte yandan balıkçılar ise, az çıkan balık çeşidi nedeniyle vatandaşların yüksek fiyattan yakındığını ifade ederek, hamsi sezonunun kısa süreceğinden endişelerini dile getirdiler.

Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi
Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi
Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi
Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi

Hamdi Arslan, Aralık, Eylül, Kasım, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi - Son Dakika


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