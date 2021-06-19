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"Erken boşalmada bitkisel ürünlerle kendi kendinizi tedavi etmeyin" - Son Dakika

"Erken boşalmada bitkisel ürünlerle kendi kendinizi tedavi etmeyin"

19.06.2021 11:23

Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerden birinin erken boşalma olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, doğru bilinen yanlışları anlattı.

Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerden birinin erken boşalma olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, doğru bilinen yanlışları anlattı. Tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hattat, "Kişiye özel uygulanan tedavilerle, kalıcı olarak iyileşme sağlanabilir. Birçok kişi bitkisel ürünlere yöneliyor ancak bu durum; alerjik reaksiyonlar, peniste döküntü, kaşınma, yanma, şişlik, ödem, cinsel fonksiyon kayıpları gibi komplikasyonlar oluşturabiliyor. Bu nedenle erken boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle kendi kendinize tedavi etmemenizi öneriyorum. Cinsel terapi özellikle ilaç tedavileri ile kullanıldığında refleksleri kontrol edebilme şansı tanıyor" diyerek uyardı.

Kişiye özel doğru tedavi yöntemi uygulandığında sağlık sorunu olmaktan çıktığını dile getiren Hattat Klinik'ten Prof. Dr. Halim Hattat, "Çift açısından cinsel zevki azaltan sorunların başında erken boşalma geliyor. Erken boşalma sorununda öncelikle sebebine uygun bir tedavi planı düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle genç erkeklerde ilk cinsel ilişkilerde tecrübe eksikliği, performansla ilgili endişeleri ve gerginlikleri erken boşalma sebebi olabiliyor. Bu tecrübeler arttıkça çoğunlukla erkek, kendini kontrol etmeyi öğreniyor. Ancak, bazen istese de bunu başaramıyor. Burada en önemli tetikleyici sertleşme problemi. Aslında sertleşme sorunu erken boşalmayı, erken boşalma da sertleşme sorununu tetikliyor. Özellikle uzun süreli, tedavi edilmeyen sorunlarda bu iki cinsel sıkıntı birbirini tetikliyor. İdrar yolu enfeksiyonları ya da prostat gibi ürolojik sorunlar, tiroit problemi gibi hormonsal problemlerde ve bazı sinir sistemi kaynaklı sıkıntılar da erken boşalmayı tetikleyen etmenlerdendir" dedi.

KİŞİNİN ÖZGÜVENLİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ

Sıkıntının kalıcı olarak tedavi edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hattat, "Önemli olan kişinin boşalma kontrolü konusunda özgüveninin kalıcı olarak yerine gelmesidir. Tedavimizin asıl hedefi budur. Kişiye özel ilaç, cinsel terapi, kas egzersiz programı kombinasyonu uyguluyoruz. Tabii altta yatan bir sertleşme problemi varsa onu da beraber tedavi etmemiz gerekiyor. Burada da cinsel bölge damar ve sinir sisteminin geliştirilmesi başarılı sonuçlar veriyor. Bir yandan da cinsel terapide ev ödevleri ile boşalmayı kontrol eden kasları çalıştırmayı, kademeli olarak geciktirmeyi öğretiyoruz. Bilgisayarlı sistemlerde kişiye doğru kasılmak, doğru gevşemek ve ileri aşamalarda istediğiniz zaman ve arzu ettiğiniz şiddette kasılmak ve gevşemek çalışmalarını yaptırıyoruz. Bu bilgisayarlı sistem sayesinde yanlış kas gruplarını çalıştırıp istediğiniz sonuçlara bir türlü ulaşamamanız riskini ortadan kaldırıyoruz. İşte bu şekilde özgüveni yerine gelen erkekte tedavi edildikten sonra erken boşalma şikayetinin tekrarlama olasılığı son derece azalıyor" diye konuştu.

ÇİFTLERİN ORTAK SORUNU

Erken boşalmanın erkeğin özgüvenini düşürdüğünü, utanç ve endişe hislerine yol açtığını belirten Prof. Dr. Hattat, "Ancak erken boşalma aslında çiftin ortak sorunudur. Cinsel problemler ilişki çatışmalarına dönüşüyor. Tedavi edilmesi çiftin sadece cinsel yaşam kalitesi için değil, ilişki kalitesi için de son derece gereklidir" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uzun yıllar tedavide antidepresan özellikteki ilaçların kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, "2-3 hafta düzenli kullanım sonrasında belli bir kan düzeyine ulaşıyor ve boşalmayı geciktirmeye başlıyor. Sürede 2 ile 8 kat bir uzama yaşanabiliyor. Aneztezik maddeler içeren kremler-jeller-spreyler herhalde erken boşalmada uygulanan en eski tedavi metodudur. Ancak bu ilaçlar, cinsel birleşmeden 10-30 dakika önce uygulanması gerekir. Fazla doz kullanıldığında peniste hissizlik, zevk alama, uyarılmada güçlük, kalitesiz sertleşme gibi yan etkiler oluşabiliyor. Sertleşme ilaçlarının kullanımı ile performans sorunu yaşayan erkeklerde boşalma süresini uzatmak mümkün olabiliyor. Buna rağmen erken boşalma devam ediyorsa o zaman başka tedavi yöntemleri uygulanıyor" diye konuştu.

Birçok kişinin de bitkisel ürünlere yöneldiğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Ancak yan etkilere yol açabiliyor. Alerjik reaksiyonlar, peniste döküntü, kaşınma, yanma, şişlik, ödem, cinsel fonksiyon kayıpları gibi komplikasyonlar oluşabiliyor. Bu nedenle erken boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle kendi kendinize tedavi etmemenizi öneriyorum. Cinsel terapi özellikle ilaç tedavileri ile kullanıldığında refleksleri kontrol edebilme şansı tanıyor. Davranışçı ev ödevleri ile hastalar kasları çalıştırmayı, boşalmayı kademeli olarak geciktirmeyi öğreniyor. Prezervatif kullanımı erkeklerde penis hissiyatında hafif bir değişime yol açarak boşalma süresinde ufak bir artış yaratabiliyor.  Ancak diğer medikal tedaviler kadar başarılı değildir" ifadelerini kullandı.


Erken boşalmada bitkisel ürünlerle kendi kendinizi tedavi etmeyin

Erken Boşalma, Halim Hattat, Türkiye, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Erken boşalmada bitkisel ürünlerle kendi kendinizi tedavi etmeyin' - Son Dakika


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