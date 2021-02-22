Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı - Son Dakika

Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı

22.02.2021 10:51
Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle baharın müjdecisi olan bademler bir ay erken çiçek açmaya başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle baharın müjdecisi olan bademler bir ay erken çiçek açmaya başladı. Badem üreticileri, ağaçların erken çiçek açması nedeniyle telaşlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde karlı ve soğuk geçen Şubat ayının sonunda güneş yüzünü göstermeye başladı. Gündüz sıcaklığın 5 derece civarında seyrettiği ilçede gece ise sıcaklık eksi 3 seviyelerinde seyrediyor. Gece yaşanan don olaylarına rağmen gündüz güneşin yüzünü göstermesi baharın habercisi olan bademlerin yaklaşık bir ay erken çiçek açmasına neden oldu. Araban'a bağlı Emirhaydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam ve Mendollü gibi kırsal mahallelerde badem ağaçlarının bir ay önceden çiçek açması yöre halkını şaşırttı.

Badem üreticileri mağdur olmaktan korkuyor

Badem üretiminin önemli merkezinden biri olan Araban'da üreticiler, bir ay önceden çiçek açan ağaçların soğuk havalar yüzünden dökülerek zayi olmasından korktuklarını ifade etti.

"İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz"

Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz ve Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yaklaşık bir ay önceden çiçek açan badem ağaçlarında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Badem ağaçlarının en zayıf noktasının sıcak havaya çabuk aldanmalarıdır. İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. İnşallah Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler dökülerek çiftçilerimiz mağdur olmaz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı
Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı
Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı

Ziraat Odası, Hasan Altun, Gaziantep, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı - Son Dakika


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