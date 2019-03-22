Son Dakika Haberleri: Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi Konferansı

Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi Konferansı

1 saat önce

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu öğretmenleri ve okul müdürlerine yönelik "Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi nasıl olmalıdır" konulu konferans düzenlendi.

Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi Konferansı, System.String[]
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu öğretmenleri ve okul müdürlerine yönelik "Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi nasıl olmalıdır" konulu konferans düzenlendi.

Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulunda düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Acer tarafından verilen konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, şube müdürleri, Sorgun'da görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı.

İki oturumda düzenlenin etkinliğin ilk bölümünde konferans verilirken öğleden sonraki oturumda ise atölye çalışması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, çocukların gelişiminde okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu, çocukların yönlendirilmesinde bu tip eğitimlerin büyük yararları olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Sorgun, Güncel
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