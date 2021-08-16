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"Erken çocukluk eğitimi ülke meselesi olarak ele alınmalı" - Son Dakika

"Erken çocukluk eğitimi ülke meselesi olarak ele alınmalı"

16.08.2021 12:44

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde mevcut dört bölümüne ek olarak Çocuk Gelişimi bölümünü de açtığını duyurdu.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde mevcut dört bölümüne ek olarak Çocuk Gelişimi bölümünü de açtığını duyurdu. Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen, "Erken çocukluk eğitimi meselesi, toplumsal boyutta ele alınmalı ve bir ülke meselesi olarak kabul edilmelidir" dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen, "Ülkemizde, erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitim olarak kabul edilmekte ve erken çocukluk eğitimi yerine 'okul öncesi eğitim' kavramı daha fazla kullanılmaktadır. Erken çocukluk eğitimi, çocukların, bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerinin kısaca kişisel gelişimlerinin büyük ölçüde şekillendiği ve sonraki yıllarındaki yaşamlarına büyük oranda yön verildiği bir eğitim aşamasıdır" dedi.

"GELİŞİM SÜREÇLERİ YÜZDE 70-80'LERE VARAN DÜZEYLERDE GERÇEKLEŞİR"

Anne karnından başlayarak doğumdan altı yaş sonuna kadar geçen dönemin, beyin gelişimi açısından en hızlı dönem olduğunu belirten Dr. Gülşen, "Yapılan araştırmalarda, zihinsel gelişimin yüzde 50'sinin 0-4 yaş arası, yüzde 30'unun 4-8 yaş arası, yüzde 20'sinin de 8-17 yaş arasında tamamlandığı belirtilmektedir. Yani erken çocukluk eğitim çağı, çocukların zihinsel gelişim süreçlerinin yüzde 70-80'lere varan düzeylerde gerçekleştiği dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönem, üzerinde titizlikle durulması gereken önemli bir gelişim evresidir. Çocuğun zihinsel gelişimi ile bütün olarak her yönüyle gelişiminde, doğum öncesinde hamilelik sürecinden başlayarak, doğum sonrası anne-babanın ve çevrenin etkileri de dikkate alınarak, erken çocukluk eğitimi sürecinin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu sürecin iyi yönetilmesinde ailelerin çocuklara sundukları imkanların ve fırsatların, yaşantının devam edeceği sosyo-kültürel çevrenin ve ortamların, beslenme alışkanlıklarının, gösterilecek sevgi ve alakanın, çocuk eğitimine ayrılacak zamanın ve çocuk yetiştirme anlayış ve yaklaşımlarının mutlaka önemsenmesi, gerekli durumlarda ise, mutlaka profesyonel yardım alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİYLE AKIL YÜRÜTME YETENEĞİ VE YARATICILIĞI GELİŞİR"

Erken çocukluk eğitimiyle beyin ve zeka gelişimi yanında çocuğun, kendi bedensel yapısını tanımasına, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ve vücudunu etkin bir biçimde kullanabilmesine de destek verilmekte olduğuna dikkat çeken Dr. Gülşen, "Toplumsal gelişim açısından bakıldığında da, çocuğun bireysel yeteneklerine, ilgi, ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun hazırlanan programlar aracılığıyla sunulan etkinlikler yoluyla çocuklar, öğrenmeye ilgi duyarak paylaşma, iş birliği, yardımlaşma, dayanışma gibi sosyal beceriler de kazanırlar. Erken çocukluk eğitimi, çocuğun cinsel kimliğini kazanarak, benlik kavramını geliştirmesine ve kendini ifade etmesine de fırsat verecek ortamlar hazırlayarak öz denetim becerisini geliştirmesini, kendine güvenli bağımsız kişilik kazanmasını de destekleyecek fırsatlar sunmaktadır. Erken çocukluk eğitimi sayesinde çocuğun akıl yürütme yeteneği, yaratıcılığı ve hayal gücünün gelişimi de sağlanarak, çocuğun çevresindeki kişilerle sağlıklı iletişim kurması, böylelikle dil becerileri de geliştirilerek duygu ve düşüncelerini karşısındakine rahatlıkla ifade edebilmesine, günlük yaşantı içinde gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıkları kazanmasına da fırsat verilmektedir" açıklamasında bulundu.

"BİR ÜLKE MESELESİ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR"

Dr. Gülşen, "Erken çocukluk eğitimi meselesi gerek bireysel ve gerekse toplumsal faydaları göz önüne alındığında, sadece bireysel veya ailevi bir mesele olarak görülecek kadar basite indirgenecek bir mesele değildir. Erken çocukluk eğitimi meselesi, toplumsal boyutta ele alınmalı ve bir ülke meselesi olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle erken çocukluk eğitiminde gerekli eğitim yaşantıları, evde alan uzmanı çocuk gelişimcilerin desteğiyle ebeveynler, ev dışında da erken çocukluk eğitimi kurumlarındaki alan uzmanı çocuk gelişimciler ve okul öncesi eğitim öğretmenleri tarafından koordine edilmeli ve mutlaka takip edilmelidir. Bu nedenle, erken çocukluk eğitimi alanında görev alacak olan, alan uzmanlarının eğitimi konusunun da ihmal edilmemesi gerekli görülmektedir" diye konuştu.

"4 YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLIYOR"

Dr. Gülşen, Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesinde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün amaçlarına değinerek, "21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, yaşam boyu öğrenmeye karşı ilgili, toplumsal hizmet duyarlılığı yüksek, araştırmacı, üretken, bilimsel etiğe önem veren, eleştirel düşünebilen, çocuklara ve ailelerine gereken sevgi, saygı, hoşgörü, ilgi ve değeri gösterebilen, çoklu zeka temelli öğrenmeyi temele alarak çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı eğitim-öğretim ortamını düzenleyebilen, genelde 0-18 yaşlar, özelde ise 0-6 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişim alanlarını destekleyici, teorik ve uygulamalı eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda gerekli materyalleri hazırlayabilen ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik bilgi kazanmış ve karşılaşabilecek sorunlara karşı önlemler alabilen nitelikli uzmanlar, meslek elemanları, çocuk gelişimcileri ve eğitimcileri yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.


Erken çocukluk eğitimi ülke meselesi olarak ele alınmalı
Erken çocukluk eğitimi ülke meselesi olarak ele alınmalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Erken çocukluk eğitimi ülke meselesi olarak ele alınmalı' - Son Dakika


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