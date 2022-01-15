Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor - Son Dakika
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Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor

15.01.2022 09:30

Erken doğan buzağıya anne şefkati.

Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor

Sivas'ta 20 gün erken doğan buzağıyı evlerine alarak bebek gibi bakan Mustafa Gündoğan ve eşi görenlerin yüreklerini ısıtıyor

SİVAS - Sivas'ta 20 gün erken doğan buzağıyı evlerine alarak bebek gibi bakan Mustafa Gündoğan ve eşi görenlerin yüreklerini ısıtıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan, dede mesleği olan hayvancılığı yıllardır sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Gündoğan, şimdilerde evinde beslediği buzağıyla yürekleri ısıtıyor. 25 Aralık' tarihinde 20 gün erken doğan simental cinsi buzağıyı evine alan Gündoğan ve eşi ona adeta küçük bir bebek gibi bakıyor. Çevresinde ki insanların yaşayamayacağını düşündüğü buzağıya yaşaması umuduyla 'Yaşar' ismini de veren aile, buzağıyla çocukları gibi ilgileniyor. Gündoğan ailesi buzağının altını besliyor, bebek biberonuyla süt içiriyor ve beraber televizyon izliyor. Mustafa Gündoğan'ın eşi ise buzağıyı ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor. O görüntüler ise görenlerin yüreğini ısıtıyor. Yaşar isimli buzağının yakın zamanda annesiyle kavuşturulması düşünülüyor.

20 gün erken doğdu, annesi sadece 1 saat görebildi

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gündoğan, "Hayvancılık bizde dede mesleği olduğundan severek yapıyoruz. Öyle ki İstanbul Üniversitesini bitirip hayvancılığa devam ettim. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor ve insanları rehabilite ediyor. Tabi ki bu güzel yakışıklı Yaşar danaların sayesinde. Yaşar dana 25 Aralık'ta doğdu. 20 gün erken doğduğu için annesi onu sadece 1 saat görebildi. Daha sonra eve getirip evde bakmaya başladık" dedi.

Buzağıya bebek gibi bakıyorlar

Gündoğan, buzağıya biberonla süt verdiklerini altına bez bağladıklarını belirterek, "Çevremizdekilerde o erken doğduğu için yaşamayacağını düşünüyorlardı. Bizde yaşaması umuduyla ismini 'Yaşar' koyduk. Şükür şimdiye kadar yaşıyor, hayatta gayet sağlığı da yerinde. Yaşar'ın günde 4-5 kez bezini değiştiriyoruz. Çünkü küçük tuvaletini hasta bezine yapıyor. Biberonla besliyoruz iki üç saatte bir 250 ml'lik biberonla 2'şer adet olmak üzere süt veriyoruz. Bu şekilde besleniyor yavrumuz çünkü buzağı biberonu kendisine büyük geldi. Daha küçük bir biberon olan bebek biberonu ancak kendisine oldu. Yaşar inşallah havalarda biraz ısınırsa yakın bir zamanda annesinin yanına gidecek. Onları birbirine kavuşturacağız" dedi.

Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor
Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor
Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor
Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor
Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Aralık, Gürün, Sivas, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erken doğan buzağıya anne şefkati...Ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor - Son Dakika


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