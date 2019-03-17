Erken Doğan Buzağıyı Evinde Besliyor
23 dakika önce
GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor.
GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç
, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, "Allah'ın bize verdiği hediye" dedi.
Köse ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Kılıç'ın sahibi olduğu inek erken doğum yaptı. Kılıç da erken doğduğu için ahır şartlarında yaşamayacağını düşündüğü buzağıyı evine aldı. Oturma odasında beslediği buzağıya 'Diriliş' adını verdi. Buzağısını süt içirip, özenle besleyen Yaşar Kılıç, "Ahırda kalsa yaşamayacaktı. Ben de alüminyum bir leğen içine koyarak, oturma odasına aldım. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Veterinerden aldığımız ilaçları da vererek, sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun kendine geldi. Allah'ın bize verdiği hediye. Çünkü normal de erken doğan buzağılar genellikle yaşayamaz" dedi.
- Şhane
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:06 Kaynak: DHA
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