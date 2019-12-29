Erken doğan buzağıyı evinde besliyor - Son Dakika
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Erken doğan buzağıyı evinde besliyor

6 saat önce

Kayseri'de, erken ve organları eksik olarak doğan buzağıya evinde çocuk gibi bakan Fatih Algan, "Ailemizden biri gibi oldu, kendi ellerimle biberonla besliyorum" dedi.

Erken doğan buzağıyı evinde besliyor, System.String[]

Kayseri'de, erken ve organları eksik olarak doğan buzağıya evinde çocuk gibi bakan Fatih Algan, "Ailemizden biri gibi oldu, kendi ellerimle biberonla besliyorum" dedi.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde 10 yılı aşkın bir süredir besicilikle uğraşan Fatih Algan, "Bu yıl iki buzağı erken doğdu. Biri doğar doğmaz öldü. Diğeri ise organları eksik olarak doğdu" dedi. Organları eksik olan buzağının ayağa kalkamadığını ve 8.5 aylık olduğunu söyleyen Algan, "Veterinerlerle görüştük. Organları eksik olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler" diye konuştu.


Soğuk kış gününde buzağıyı eve aldığını ve kendi elleriyle beslediğini anlatan Algan, "Buzağı gün geçtikçe ailemizden biri gibi oldu. Ona kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kendi ellerimle çocuk gibi besliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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