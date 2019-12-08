Son Dakika Haberleri: Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor
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Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi, erken doğan buzağıyı evinin odasına alıp, elektrikli sobanın yanında kendi eliyle süt vererek besliyor.

Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi, erken doğan buzağıyı evinin odasına alıp, elektrikli sobanın yanında kendi eliyle süt vererek besliyor.


Mardin'in Mazıdağı ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Abi, ineğinin 15 gün erken doğum yapması üzerine, buzağıyı evin odasına alarak sobanın yanında süt ile beslemeye başladı. Hayvanlarına önem verdiğini belirten Ahmet Abi, ineğinin kendi hesaplamalarına göre 15 gün erken doğum yaptığını söyledi. Abi, "Buzağı, erken doğum nedeniyle ayağa kalkamıyor. Burada havalar soğuk olduğu için buzağının ahırda olması hayvanı olumsuz etkileyecekti. Onun için buzağıyı odaya alıp, sobanın önünde beslemeye başladım. Hayvanlarıma çok önem veriyorum. Birisi hastalandığında veteriner getirip hemen tedavi ediyorum" dedi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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