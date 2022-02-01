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Erken doğan kuzu "Umut"u kahvehanede biberonla besliyor - Son Dakika

Erken doğan kuzu "Umut"u kahvehanede biberonla besliyor

01.02.2022 12:49
Erken doğan kuzu "Umut"u kahvehanede biberonla besliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahvehane işleten 25 yaşındaki Ahmet Özoğul, erken doğan kuzusunu iş yerinde annesinin sütüyle besliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahvehane işleten 25 yaşındaki Ahmet Özoğul, erken doğan kuzusunu iş yerinde annesinin sütüyle besliyor.

İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde yaşayan Özoğul, 20 gün erken dünyaya gelen "Umut" adını verdiği 7 günlük kuzuya sobayla ısıttığı kahvehanesinde özenle bakıyor.

Ahmet Özoğul, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikizi de bulunan Umut'un halk arasında "yetiksiz" olarak bilinen, yeteri kadar beslenemeden dünyaya gözlerini açtığını söyledi.

Diğer kuzunun gelişiminin normal olduğunu belirten Özoğul, "Bu kuzu için işletmemizi kendi çapımızda yoğun bakıma çevirdik. Annesinin sütünü veriyoruz. Elimizle, biberonla besliyoruz. Sobamızın başında ısıtıyoruz. Bağırsak sisteminin olumlu yönde çalışması için egzersizler yaptırıyoruz. Bu şekilde hayatta tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Özoğul, Umut'un kahvehaneye gelen müşterilerin ilgi odağı olduğunu sözlerine ekledi.

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İnegöl, Bursa, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erken doğan kuzu 'Umut'u kahvehanede biberonla besliyor - Son Dakika


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