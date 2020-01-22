Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi - MUŞ - Son Dakika

Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi - MUŞ

6 saat önce

Muş'ta koyunların erken doğum yapması küçükbaş hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Muş'ta koyunların erken doğum yapması küçükbaş hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Yukarı Yongalı köyünde besiciler, erken dünyaya gelen kuzulara özenle bakıyor.

Ezilme tehlikesine karşı ağıldaki ayrı bir bölümde tutulan kuzular, emzirmeleri için günde 2 kez anneleriyle buluşturuluyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor.

Besici Eyüp Umul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunlarının bu yıl bir ay erken doğum yaptığını söyledi. Soğuk hava ve ezilme tehlikesine karşı kuzularla özel olarak ilgilendiklerini belirten Umul, şöyle konuştu:

"Bir yıl boyunca emeğimizin karşılığı olarak bu kuzuları bekliyorduk. Ailemizin geçimini bu kuzular sayesinde yapıyoruz. Mayıs ayına kadar anne sütüyle beslenecekler. Kuzular sütten kesilene kadar koyunlardan süt sağmıyoruz. Kuzuları günde 2 kez anneleriyle bir araya getirip süt içmelerini sağlıyoruz. Üşüyüp hasta olmalarını engellemek için dışarı çıkarmıyoruz. Anne sütü ve özel yemlerle besliyoruz."

Erken doğan kuzular besicileri sevindirdi - MUŞ

Anne, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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