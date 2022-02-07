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Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor - Son Dakika

Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor

07.02.2022 09:47

Altını bezleyip, biberonla besliyor.

Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor

61 yaşındaki Nursel Alkaya, 6 çocuk büyüttüğünü belirterek, "Çocuklarımı böyle bezlememiştim bunu bezlediğim gibi" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki kadın, ineğinin erken doğum yapması sonucu kör ve ayağı sakat olarak dünyaya gelen buzağıyı, biberonla besleyip altına da bez bağladığı evinde adeta bebek gibi bakıyor.

Elbistan'a bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde hayvancılık yapan 6 çocuk annesi 61 yaşındaki Nursel Alkaya'nın beslediği ineği, erken doğum yaptı. Erken doğuma bağlı olarak gözleri görmeyen ve ayağı da sakat olan buzağıyı yaşatmak için seferber olan Alkaya, evinde bakmaya başladığı hayvanı, altını bezleyip battaniyeye sararak biberonla besliyor. 'Kara' adı verilen buzağı, geceleri de evdeki kanepeden birinde uyuyor. Eşi Gıyasettin Alkaya ile birlikte Kara'ya bir şey olmaması için sabaha kadar nöbet tutan Alkaya, 6 çocuk büyüttüğünü belirterek, "Çocuklarımı böyle bezlememiştim bunu bezlediğim gibi" diye konuştu.

Buzağının bezini günde 6 defa değiştirdiğini anlatan Nursel Alkaya, 15 gün erken doğduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu hayvan 15 gün erken doğdu. 20 gündür de evde bakıyorum. Veteriner getirdik. Buzağının ahırda kalırsa yaşayamayacağını söyledi. Biz de eve getirdik. Erken doğduğu için pis yerde yaşamaz dedikleri için evde bakıyoruz. Gözleri görmüyor. Ayağının biri sakat. Karnının altında da açıklık var. Oraya buraya çarpıyor. Kanepenin birinde eşim, diğerinde ben birinde de bu yatıyor. 3 gece ve 3 de gündüz olmak üzere 6 kere bez değişiyoruz."

Buzağı çok sevdiğini ve yaşaması için adeta bebek gibi baktığını vurgulayan Alkaya, "Bir tane hayvanımız var. Onun sütünden peynir yoğurt yapıp yiyoruz. Annesi, soframızı tatlandırıyordu. Şimdi de buzağısı evimizin neşesi oldu. Kara'yı yaşatmak için elimden geleni yapacağım. 6 çocuk büyüttüm. Hiçbir çocuğumu böyle bezlememiştim. Eşimle birlikte nöbetleşe yatıyoruz. Sabaha kadar sırayla başında bekliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

MRT-

Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor

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Kahramanmaraş, Elbistan, Çocuk, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altını bezleyip, biberonla besliyor... Erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağıya evinde bebek gibi bakıyor - Son Dakika


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