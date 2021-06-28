"Erken doğum riski olanlara NST testi" önerisi - Son Dakika

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Şerife Tuğba Kahraman, erken doğum riski olan annelerin sık aralıklarla nonstress test (NST testi) yaptırması gerektiğini bildirdi.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, NST testinin anne ve bebeğin kalp atış hızını, oksijen durumunu, rahimdeki kasılmaları, sancı değerini ve bebeğin hareketlerini gösterdiğini aktardı.

NST'de elektronik bir monitör yardımıyla anne karnındaki bebeğin kalp seslerinin kaydedildiğini bildiren Kahraman, bu testin, bebeğe ve anneye zarar vermeden kolaylıkla yapıldığını ve fetüsün sağlığı hakkında önceden bilgi verdiğini kaydetti.

Kahraman, NST'de, bebeğin kalp atışlarında beklenen artışların (akselerasyon) veya istenmeyen düşüşlerin (deselerasyon) görülebildiğini belirterek, "Bebeğin uyuduğu, annenin aç veya susuz olduğu zamanlarda ya da bebeğin gerçekten sıkıntıda olduğu (hipoksik) durumlarda NST iyi çıkmayabilir. Tekrar edilmesi ya da 20 dakikadan uzun çekilmesi gerekebilir. NST'de görülen sancılar (uterin kontraksiyonlar) sadece rahimdeki kasılmaları gösterir. Gebenin başka yerindeki sancı, ağrı ya da uterusta olmayan kasılmalar NST'de gözlenmez. NST'de rahimdeki kasılmaların kaç dakika arayla olduğu ve şiddeti anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

"NST, doğum öncesi süreçte bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesini sağlıyor"

Şerife Tuğba Kahraman, NST'nin doğum öncesi süreçte bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesini sağladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bir alete bağlı 2 tane prop bulunuyor. 1 prop bebeğin kalp atışlarını kaydederken, diğer prob ise uterin kontraksiyon dediğimiz sancıları kaydeder. Aynı zamanda annenin eline bir buton verilerek hareket ettiğinde basması söylenerek NST esnasında bebeğin ne kadar hareket ettiği görülebilir. NST'ye gebeler ortalama 20 dakika bağlı kalırlar ve tok karnına bağlanmaları gerekir. Bu süreç sonunda çıkan NST kağıdına bakarak doktor, bebeğin kalp atış hızını, artış ve düşüşleri, sancıyı, annenin kalp atış hızını ve bebeğin ne kadar hareket ettiğini görebilir."

Kahraman, testin genellikle gebeliğin 32. haftasından sonra istendiğini aktararak, "Bir sıkıntı olmadıkça 2 haftada bir 36. haftaya kadar istenebilir, 36. haftadan sonra haftada bir kullanılması gerekir. Günaşımı gebeliklerde doktoruna bağlı olarak daha sık aralıklarla istenebilir." değerlendirmesinde bulundu.