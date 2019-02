Erken Erişim Programı ile "Meme Kanserini" Yendi

ÖMER URAL - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İlknur Karanfil, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Erken Erişim Programı kapsamında temin edilen ve kemoterapiye gerek kalmadan yapılan ilaç tedavisi ile meme kanserini yendi.Bir yağ fabrikasından emekli olan 70 yaşındaki Karanfil, geçen yılın ekim ayında göğüs bölgesinin alt kısmında bir sertlik hissetti.Çorlu Devlet Hastanesindeki tetkikler ve tahliller sonucunda meme kanseri tanısı konulan Karanfil, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Karanfil, NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan tahlil, kan değerleri ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından üniversite ve eğitim araştırma hastanelerine tanınan Erken Erişim Programı'na alınarak yurt dışından getirilen ilaçla kemoterapi yapılmadan tedavi edildi."İlaç tedavisi ile tedavi oldum"İlknur Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanseri olduğunu ile geçen yıl ekim ayında öğrendiğini belirterek, "Allah insanı imtihan ediyormuş. Bu da benim sınavım oldu. İlaç tedavisinin hiçbir yan etkisini görmedim. Bir tek biraz saçlarım azaldı. Elhamdülillah hiçbir şikayetim yok şu an." dedi.Kanserin zor bir hastalık olduğunu ancak mücadelenin asla bırakılmaması gerektiğini aktaran Karanfil, hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğunu kaydetti.Şu anda hiçbir sıkıntısı olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu dile getiren Karanfil, "Ben normalde konuşkan bir insanım. Ancak buraya gelip o hastaları görünce hiç konuşamadım. Çok zor bir hastalık. Kanser ile uğraşanların Allah yardımcısı olsun. Ben kemoterapi diye geldim buraya. Çorlu'dan hani 'ölüm geldi' derler ya öyle çok kötü moral ile geldim. Allah Selçuk Hoca'mdan razı olsun. İlaçla tedavi edileceğimi duyunca çok sevindim. Elhamdülillah şu an çok iyiyim, hiçbir şikayetim yok. Yaşamak çok güzel şey. İnsan yaşlansa bile ölüme cömertlik yok. Sürekli mücadele etmek lazım." ifadelerini kullandı."Hastalığı tamamen yok ettik"NKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Selçuk Şeber, İlknur Karanfil'in sevki sonrası yaptıkları kontrolde kanserin akciğere kadar ilerlemiş durumda olduğunu tespit ettiklerini belirtti.Dünyada en son çıkan ilaçların Erken Erişim Programı ile temin edilebildiğini hatırlatan Şeber, şunları kaydetti:"İlknur Hanım bize geldiğinde hastalığı akciğere sıçramış durumdaydı. Evre dört diyoruz. Ancak şansımız var ki hastalık hormon reseptörleri (hücre sinyali) pozitifti. Bu gibi durumlarda hastalık sıçrama yapsa bile kemoterapiye gerek duymadan hastalığı hap diye tabir ettiğimiz hormon ilaçları ile tedavi edebiliyoruz. İlknur Hanım'ın bir ayrıcalığı daha var. Tüm dünyada en son çıkan ilaçları erken erişimle ulaşılabilen ilaç programına dahil ettik. Dünyada en son çıkan ve oldukça etkili olduğunu bildiğimiz ilaçları hemen kendisinde uygulama şansımız oldu. Antihormonel tedavi ile bu yeni ilaçları birleştirerek yaklaşık bir buçuk senede hastalığı tamamen yok ettik. İlaçların hiçbir yan etkisi olmadı. Kontrollerimizi de sürdürüyoruz."Erken Erişim Programı ile tedavilerin daha çabuk ve kolay hale geldiğini aktaran Şeber, "Erken Erişim Programı üçüncü basamak dediğimiz üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerine Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmış bir hak. Tüm dünyada piyasaya çıkan ilaçlar uzun kabul prosedürünü beklemeden seçilmiş hastalara uygulanan bir yöntem. Burada ilaç üreticisi firma ile Sağlık Bakanlığı ortak programlar yürüterek bu ilaçları hastalara çok hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. " diye konuştu.Şeber, meme kanseri konusunda uyarıda bulunarak kadınların göğüslerinde sertlik hissettikleri an vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiğini kaydetti.