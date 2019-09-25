Erken evliliğe karşı mücadele devam

Adıyaman'ın Besni ilçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından erken yaşta evliliğin önüne geçebilmek adına başlatılan "Erken Evlilik" projesi kapsamında Suvarlı Beldesi ile protokol imzalandı.



Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Müdür Yardımcısı Ali Aygün ve beraberindeki uzmanlar ile birlikte Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır'ı ziyaret ederek, erken evlilik projesi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Uzmanlar tarafından beldede erken yaşta evliliği önlemek için proje kapsamında çalışmalar yürütüldü. Ziyarette konuşan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, "Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Suvarlı Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışma erken yaşta evlilik, zihinsel engelli bireylerin evliliklerin ve boşanmaların nedenlerini tespit etmek ve bu nedenler çerçevesinde yapılacak sosyal hizmet programların belirlenmesi ana amacı üzerinde kurgulanmıştır. Bu ana amaç ışığında alt amaçlar erken yaşta evlenen çocuk ve aileleri ile güçlendirmek, çocukları ve ailelerini evlenmekten vazgeçmeleri konusunda desteklemek, bu mümkün değilse, yeni hayatlarına hazırlanmaları yönünde güçlendirmek, bu çocukları evlenme serüvenine sürükleyen nedenleri anlayarak, bunlara yönelik tedbirler geliştirmek, boşanma nedenlerini araştırıp tedbir ve önlemleri almak olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu süreç içerisinde tükenmişlik sendromu yaşayan bireylerin sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje anket ve görüşme çalışmaları üzerinde kurgulanmış olup beldenin risk haritasının oluşturulmasını ve risk gruplarının sosyal hizmet çalışmaları ve psikolojik destek ile güçlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışma 7 alan uzmanları tarafından yürütülmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN