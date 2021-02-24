Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç etti - Son Dakika
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Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç etti

24.02.2021 08:22
Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç etti

KONYA'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'ne hava sıcaklığının artması üzerine bu yıl erken gelen flamingolar, son günlerde sıcaklığın düşmesi üzerine yeniden göç etti.

KONYA'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'ne hava sıcaklığının artması üzerine bu yıl erken gelen flamingolar, son günlerde sıcaklığın düşmesi üzerine yeniden göç etti. Gölde sadece ördek ve birkaç kuş türü kaldı. Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Yakın zamanda Tuz Gölü havzasına gelen flamingolar, özellikle bu bölgede doğan genç flamingolar, havaların ısınmasıyla geldiler ve baktılar hava soğuk, besin yok; tekrar Akdeniz ve Ege havzasına bir gecede gittiler" dedi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde bulunan ve bu nedenle Tuz Gölü havzasında yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl; flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 200 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. 'Flamingo cenneti' olarak bilinen göle flamingolar, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl ise erken gelmişti. Hava sıcaklığının 20 derecelere kadar yükseldiği şubat ayı başında gelen flamingolar, son günlerde sıcaklığın eksi 18 dereceye kadar düşmesi üzerine yeniden göç etti. Gölde sadece ördek ve birkaç kuş turu kaldı.

'TUZ GÖLÜ HAVZASINA 22 BİN ÇİFT FLAMİNGO GELİYOR'

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, dünyada yaklaşık 700 bine yakın flamingo olduğunu belirterek, Düden Gölü'nün de içine alan Tuz Gölü havzasının flamingoların önemli üreme noktalarından biri olduğunu belirtti. Havzaya her yıl yaklaşık 22 bin çift flamingonun üremek için geldiğini kaydeden Darılmaz, "Flamingolar için Tuz Gölü bölgesi dünyanın en büyük üreme alanlarının başında geliyor. Dünyada yaklaşık 700 bin flamingo var. Her yıl Tuz Gölü havzasına yaklaşık 20 ile 22 bin çift flamingo bahar aylarında geliyor" dedi.

'HAVA SICAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

Göçmen kuşlar için hava sıcaklığının çok önemli olduğunu belirten Darılmaz, "Göçmen kuşları en önemli etkileyen faktörler, sıcaklık, su ve besin kaynadığıdır. Bu üç temel ekolojik faktör, flamingoların göçünde çok etkilidir. Bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte yurt içinde kalan flamingolar, doğdukları yere bağlıdır. Burada doğan flamingolar tekrar havalar ısınınca buraya gelebilir. Havalar soğuyunca ve besin bulamayınca tekrar yurt içinde sıcak bölgelere giderler. Akdeniz ve Ege başta olmak üzere kuzey Afrika hatta İspanya'ya kadar giden flamingolar oluyor" diye konuştu.

'BİR GECEDE 500 KİLOMETRE UÇABİLİYORLAR'

Flamingoların bir gecede 500 kilometre uçabildiğini hatırlatan Darılmaz, "Flamingolar uçuşlarını genel olarak gece yaparlar. Gündüz havada uçan flamingo göremezsiniz. Gece uçuşlarında ortalama 500 kilometre uçabiliyorlar. Bir gece Tuz Gölü havzasında, ertesi gece ise Akdeniz ve Adana ile Ege'deki sulak alanlarla görebilirsiniz. Yakın zamanda Tuz Gölü havzasına gelen flamingolar genç flamingolar ve burada doğan flamingolardır. Bunlar havaların ısınmasıyla geldiler ve baktılar hava soğuk, besin yok tekrar Akdeniz ve Ege havzasına bir gecede gittiler. Endişe edici bir durum yok. Bu bölgenin ve Aksaray'ın değeri olan flamingoların ekolojik değerlerden etkilenmesini gösteren bir sonuç" dedi.

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Kaynak: DHA

Düden Gölü, Tuz Gölü, Kulu, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

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