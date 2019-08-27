Erken kayıt indirimi özel okulları batırıyor

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, erken kayıt indiriminin sektörü batırdığını söyleyerek, kalite değil fiyat rekabeti yapıldığını belirtti. Özkök, "Ocak ayında gel erken kayıt indiriminden faydalan" mantığının eğitim sektöründe olmaması gerekiyor. Eğitimin bedeli erken kayıt indirimiyle ucuzlatılıyor" dedi.

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde özel okullarına kapanmasına üzerine açıklama yaptı. Özel okulların kapanma noktasına gelmesinin çok önceden belli olduğunu aktaran Özkök, "Erken kayıt ile birlikte ocak ayından itibaren velilerden paralar toplanıyor. Fakat giderler eylül ayında oluyor. Özel okul işletmesi sahipleri erken kayıt ile toplanan bu paraları farklı alanlara çekebiliyor. ya kendileri için kullanıyor veya başka iş kollarında faaliyet gösteriyorlarsa o iş kollarına aktarabiliyorlar. Okullar başladığında ise maaş, kira ve diğer ödemeleri yapmakta sıkıntı çekiyorlar" diye konuştu.

Türkiye'de eğitim sektöründe franchise sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulmadığını söyleyen Özkök, "Çünkü sistem, isim vererek ve denetleme yapmayarak sadece franchise okullardan para toplama amacıyla kuruldu" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR NEDEN BU NOKTAYA GELDİ?

Finansal yeterliliği olmayan kişilerin eğitim sektörüne girmeleri, okul açmaları, veli, öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetine sebep olduğunu vurgulayan Servet Özkök, "Bir özel okulun genel müdürü 500 okul olacaklarına dair açıklama yapıyor. Türkiye'deki temel problem nitelik değil nicelik üzerine durmaktır. Peki bu kadar öğrenin olduğu yapıyı nasıl denetleyeceksiniz? Franchise okullar battığında bunun sorumluluğunu alıyor musunuz? O okullardaki öğretmenlerin maaşlarını karşılayacak mısınız? Franchise verirken, alınan belli bir tutar var. Daha sonra kitap satıp, kıyafetten gelir elde ediyorsunuz. Peki o okullar nasıl denetleniyor? Finansal yeterliliği olmayan kişilerin eğitim sektörüne girmeleri, okul açmaları veli, öğrenci ve öğretmen mağduriyetlerine sebep oluyor. Çünkü finansal yeterlilikleri yok ve sektörün fizibilitesini yapmamışlar. Fizibiliteyi franchise verenler de yapmıyor. O nedenle sektör bu noktaya geldi" dedi.

"ÖZEL OKULLAR KAPANMAYA DEVAM EDECEK"

Özel okulların önce itibar sonra para kazanması gerektiğinin altını çizen Özkök, "Özel okullar kapanmaya ve mağduriyetler yaşanmaya devam edecek. Çünkü çok para var düşüncesiyle bu sektöre girildi. Yüksek kira bedelleriyle binalar kiralandı, mobilya alındı. Öğrencilerin gelip, o binaların dolması beklendi. Okul sahibi, müdürüne, müdür yardımcısına 'alın bu broşürleri en yakın alışveriş merkezinden öğrenci bulun' diyor. Öğrenci öyle bulunmuyor. Eğitim sektörü kısa vadeli geri dönüşleri olacak bir sektör değil. Bu sektör uzun vadeli, kısa vadede para kazanmak için girilecek bir sektör değil. Yatırım yapacaksınız, öğrencilere emek vereceksiniz bu emeklerin sonucunu alacaksınız. Okullar önce itibar sağlayacak sonra para kazanacak" diye konuştu.

AİLELERE TAVSİYELER

Ailelere çocuklarını okula yazdırmadan önce yapmaları gerekenleri sıralayan Özkök, "Çocuklarını yazdıracakları okulların sahipleri kim? Amaçları ne? Geçmişleri neler? Ne vadediyorlar? Buna baksınlar. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak mı, yoksa günlük 'açık büfe okulculuk' mantığında her şeyi veriyorum yaklaşımı mı var. Eğitim kadrosu nasıl, kimlerden oluşuyor, ne kadarlık bir geçmişi var? Ebeveynlerin bunları araştırması lazım" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK İÇİN BANKA TEMİNAT MEKTUBU ŞART"

Özkök, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir çalışma yaptıklarından bahsetti. Franchise ve okul açma sisteminde muhakkak banka teminat mektubu yapısının getirilmesi gerekiyor. Banka teminat mektubunda okulun 1 yıllık öğretmen, kira ve diğer giderlerini karşılayacak tutardan aşağı olmaması lazım ki mağduriyetler yaşanmasın. Franchise veren kurumun tüm verdiği franchise mağduriyetlerini önleyecek kadar teminatlandırma yapısına gitmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.