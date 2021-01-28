Erken menopoz nedeni ile çocuk sahibi olamaz denilen kadın, 8 yıl sonra müjdeli haberi aldı - Son Dakika

Erken menopoz nedeni ile çocuk sahibi olamaz denilen kadın, 8 yıl sonra müjdeli haberi aldı

DİYARBAKIR - Erken menopoz nedeniyle 8 yıldır çocuk sahibi olamayan Fatih ve Nurcan Akgün çifti, Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in 3'lü tedavisinin ardından müjdeli haberi aldı.

Yaklaşık 8 yıldır Türkiye'nin birçok ilinde erken menopoz nedeniyle çocuk sahibi olmadığı için tedavi olan fakat hiçbirinde olumlu sonuç alamayan Fatih ve Nurcan Akgün çifti arkadaş tavsiyesiyle son çare olarak Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Nurcan Akgün'e yumurta gençleştirme, bitkisel yöntem ve akupunktur tedavisi uyguladı. Yapılan tedavilerin ardından Akgün, gebelik haberini aldı.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin umutsuz olarak kliniklerine başvurduklarını, müjdeli haberi aldıklarında duruma inanamadıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız şehir dışından arkadaş tavsiyesi ile kliniğimize geldi, daha önce birçok yerde tedavi görmüş ve çocuk sahibi olmak için gereken emekler vermiş fakat hastanın hormonları çok yükseldiği için çocuk sahibi olamamış. Hasta tamamen umutları tükenmiş halde bize geldi, biz de hastaya bakıp değerlendirdiğimizde hormonlarının yüksek olduğunu ve yumurta rezervinin çok ileri derecede tükendiğini gördük. Hastaya öncesinde ön tedavi başlattık, yumurtaları gençleştirme tedavisi yaptık, buradaki amacımız yumurtaların aktifleşerek gençleşmesini sağlamak. Sonrasında hastaya bitkisel tedavilerle hem rahim hem de yumurta duvarının güçlenmesini sağladık. Ardından yumurta rezervinin geliştiğini görünce tüp bebek yapma kararı aldık. Biz bu hastaya üçlü tedavi, yumurta gençleştirme, bitkisel ve akupunktur tedavisi yaptık ve daha sonra transferimizi gerçekleştirdik. Gebelik testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde hastanın gebeliğinin sağlıklı olup olmadığı konusunda endişesi vardı, inanamıyordu bugün gebelik kesesini görene kadar. Hastada müthiş bir mutluluk çığlığı oldu, evlerindeki matem havası bugün bayram havasına dönüştü. Bu da bizim için en mutlu anlardan bir tanesiydi. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin" dedi.

Yumurta zayıflığı ve erken menopoz teşhisi konulan Nurcan Akgün, gebelik haberini alınca mutlu olduklarını Hakan hoca ve ekibine teşekkür ederek yakın çevresine tavsiye edeceğini söyledi.

Fatih Akgün ise 8 yıl sonra sıkıntılarından kurtulduklarını vurgulayarak, "Birçok doktora gittik hep olumsuz cevap verdiler, başından saldılar tedavi edemeyiz diye. Hormonlar yüksek çıkıyordu, erken menopoz teşhisi koydular. 8 yıldır en çok sıkıntı çektiğimiz halkın ha bire bu konuda konuşması bizi üzüyordu. Herkes bahsediyordu Hakan hocadan geldik. Çok şükür mutluyuz, hocamız ve ekibinden rabbim razı olsun" şeklinde konuştu.