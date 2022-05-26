Erken müdahale orman yangınını önledi - Son Dakika
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Erken müdahale orman yangınını önledi

26.05.2022 11:39
Erken müdahale orman yangınını önledi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Kuzaliç köyünde ormanlık alanda yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre sonra olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangının büyümesi önlendi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşları artan sıcaklıklar sebebiyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları noktasında uyardı. - KASTAMONU

Erken müdahale orman yangınını önledi
Erken müdahale orman yangınını önledi
Erken müdahale orman yangınını önledi
Erken müdahale orman yangınını önledi
Erken müdahale orman yangınını önledi

YORUMLAR
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Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Yangın, Hanönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erken müdahale orman yangınını önledi - Son Dakika


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