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Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor - Son Dakika

Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor

16.02.2022 11:45
Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor

Türkiye'nin en çok tercih edilen beldeleri Antalya, Fethiye ve Bodrum'da yaz tatilini geçirmek isteyenler erken rezervasyon fırsatlarıyla maliyetleri yüzde 50 oranında düşürüyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen beldeleri Antalya, Fethiye ve Bodrum'da yaz tatilini geçirmek isteyenler erken rezervasyon fırsatlarıyla maliyetleri yüzde 50 oranında düşürüyor.

Tatil sezonu yaklaşırken erken rezervasyon fırsatları dikkat çekiyor. Tatil yapmak isteyenler ön rezervasyonla daha uygun fiyatlara tatillerini yapabilecek. Erken rezervasyon seçeneği tatilcilere yüzde 50 daha uygun fiyatlar sunuyor. En çok tercih edilen tatil beldelerinden Antalya, Fethiye ve Bodrum'da erken rezervasyon fırsatı ile yaz sezonunun en kalabalık dönemi Ağustos ayında iki kişi, gecelik ortalama 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında tatil yapabilecek. Normal sezonda rezervasyon yaptırırlarsa bu fiyat gecelik 4 bin ile 5 bin TL'yi buluyor.

REZERVASYONLAR EN AZ 3 GECELİK YAPILIYOR

Erken rezervasyon fırsatlarında en az 3 gece 4 gün tatil seçeneği bulunurken, fırsattan yararlanmak isteyen iki kişi erken rezervasyon ile 5 bin ile 6 bin TL karşılığında tatil yapabilecek.

YAZ SEZONUNDA FİYATLAR ARTACAK

Yaz sezonunun başlamasıyla bu fiyat 10 bin ile 12 bin TL fiyatlarını bulabiliyor. Antalya, Bodrum, ve Fethiye'deki lüks otellerde ise yaz sezonunda iki kişi için 3 gece 4 günlük bir tatilin bedeli 20-25 bin TL arasında değişiyor.

(Furkan Serttaş/ İHA)

Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor
Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor
Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor

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Türk Lirası, Antalya, Bodrum, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erken rezervasyon maliyette yüzde 50 fayda sağlıyor - Son Dakika


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